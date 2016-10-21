النظام السعودي يخرق “الهدنة” ويواصل عدوانه على اليمن

خرق العدوان السعودي الهدنة اليمنية التي بدأت رسمياً أمس ولمدة 72 ساعة قابلة للتجديد تمّ التوصل اليها بوساطة من الأمم المتحدة، واستشهد ثلاثة يمنيين بعد استهداف طيران تحالف بني سعود أحد المنازل في مديرية باقم غربي صعدة.

وحلق طيران النظام السعودي بشكل متقطّع في سماء صنعاء ومحافظات الحديدة وصعده والجوف ومأرب وتعز، وشن غارة على منزل سكني في مديريه المخا بتعز، فيما أكد مصدر عسكري أن قوات الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي قصفت من قلعة القاهرة أحساء الجحملية شرقي تعز، لافتاً إلى مؤشرات لحشودات وهجوم لقوات هادي على مديريات المُتُون والغَيْل والصَبْريْن بالجوف بعد سريان الهدنة بساعة واحدة فقط، كما حاول مرتزقة العدوان التقدّم باتجاه صحراء ميدي تحت غطاء جوي مكثف، واستهدفت مدفعيتهم منزل أحد المواطنين بمديرية صرواح في مأرب.

في الأثناء، تحدّث مصدر محلي عن استهداف قوات هادي بالمدافع مدينة مِيدي الحدودية في حجّة مع السعودية في خرق واضح للهدنة المعلنة، مضيفاً: إن اشتباكات عنيفة اندلعت في مديرية مِيدي بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي والسعودية من جهة أخرى، في الوقت الذي أفشل فيه الجيش واللجان الشعبية محاولة زحفهم إلى المديرية ذاتها، ودمر آلية عسكرية، موقعاً قتلى وجرحى بصفوفهم، كما تصدّى لمحاولة تقدّمهم باتجاه منطقة وقز بمديرية المصلوب في محافظة الجوف.

وقبيل بدء سريان الهدنة بساعات دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية عدداً من تجمعات ومواقع العدوان السعودي بجيزان ونجران وعسير مكبّدة العدوان خسائر فادحة، وأوضح مصدر عسكري بنجران أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان دمّرت مدرعة سعودية غرب الشرفة بنجران ما أدى إلى مصرع طاقمها، مشيراً إلى أن القوة الصاروخية دكت تجمعات العدوان السعودي في الموسم بجيزان بصاروخ زلزال2 محلي الصنع، بالإضافة إلى استهداف المدفعية لتجمعات ومواقع حرس الحدود السعودي في الطوال والغاوية محققة إصابات مباشرة.

إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن شرف لقمان التزام قيادة الجيش واللجان الشعبية بوقف الأعمال القتالية في البلاد وفق الزمن المحدد في حال التزام النظام السعودي بوقف عدوانه بشكل فعلي وشامل وكامل براً وبحراً وجواً، وقال في بيان: إنه بعد تأكيد المجلس السياسي الأعلى تعاطيه الإيجابي مع الدعوات التي أعلن عنها لوقف العدوان على بلدنا وفك الحصار وإزالة الحظر الجوي فإن الجيش والأمن واللجان يدافعون عن الشعب والوطن وسيادته وسلامة أراضيه في مواجهة الغزاة والمحتلين والمعتدين، داعياً إلى بقاء الجيش واللجان والأمن في يقظة وجهوزية كاملة والاستمرار في عملية التثبت من التزام العدو على أرض الواقع، مجدداً التأكيد على أن الجيش والأمن واللجان الشعبية ستظل أيديهم على الزناد وسيردون على أي اعتداء فوراً بالطريقة والمكان المناسبين.

وكالات