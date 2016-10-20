هيئة مكتب التربية القطري تناقش واقع العملية التربوية الشوفي: الحفاظ على مجانية التعليم محور الخطة القادمة

دمشق-بسام عمار:

بحثت هيئة مكتب التربية والطلائع القطري، في اجتماعها أمس في مقر القيادة، واقع العملية التربوية والخطط الموضوعة لتطويرها والصعوبات والمشكلات التي تواجهها، وتركزت النقاشات على ضرورة تأمين النقص في معلمي الاختصاص، ورفع ساعات أجور التدريس، وتأمين الكتاب المدرسي قبل بدء العام الدراسي، وتشديد العقوبات بحق المعاهد الخاصة المخالفة وغير المرخّصة، وزيادة عدد مدرسي الأنشطة.

وأكد الرفيق أركان الشوفي رئيس مكتب التربية والطلائع الحرص على عقد اجتماعات الهيئة بشكل منتظم لأهمية الموضوعات التي تطرح فيها والقرارات التي تصدر عنها، ما يفرض على الجميع طرح كل القضايا والموضوعات بحرية وشفافية تامة، وليس هناك أي حدود لهذه الحرية طالما أنها تخدم العمل وتشير إلى الخطأ وهذا هو الحد الأدنى المطلوب منّا، مبيناً أنه ليس هناك أحد فوق القانون ومن غير المسموح أن يكون هناك من يقف حجر عثرة أمام أي تطوير للقطاع التربوي.

وأضاف: نواجه اليوم تحديات كبيرة بسبب الحرب التي نخوضها ضد الإرهاب، وجزء منه يستهدف القطاع التربوي، الأمر الذي يفرض علينا المزيد من العمل ومتابعة العملية التعليمية وتأمين متطلباتها ووضع الخطط والبرامج التي تحسّن من سويتها، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل لتعزيز عملية التنمية والارتقاء بأداء الكادر التعليمي بحيث يكون أكثر قدرة وإلماماً بكل ما هو جديد في مجالات اختصاصاته، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المستوى العلمي للطلاب.

وشدد الشوفي على ضرورة تقييم هذه العملية بشكل مستمر من خلال الاختصاصيين والمعنيين، والاستمرار بعملية تطوير المناهج التعليمية لتضمينها أحدث المعلومات، وتطوير العملية الامتحانية وآليات التواصل بين المدرسين والطلاب، والإسراع بتأهيل المدارس التي تمّ تخريبها من قبل المجموعات الإرهابية لوضعها بالخدمة، وافتتاح مدارس جديدة وفق الخارطة المدرسية، والاهتمام بالتعليم المهني والتوسّع فيه، وتعزيز الانتماء للوطن لدى الطلاب ومواجهة الفكر المتطرف، والارتقاء بعمل مديريات التربية في المحافظات وتحسين وتبسيط الخدمات المقدّمة للمعلمين والمواطنين، وإجراء تقييم دوري للمفاصل الإدارية، والاهتمام بموضوع الإشراف على القطاعات التربوية.

وأوضح الرفيق رئيس المكتب أن واقع القطاع التربوي جيّد، وهناك خطوات وإجراءات يتمّ القيام بها بشكل دائم لتحسينه، وقد نجحنا إلى حد كبير في تجاوز الصعوبات، مشيراً إلى أن المكتب بدأ بوضع خطته للعام القادم، وهي خطة طموحة مستمدة من واقع القطاع والصعوبات التي يواجهها، وسيتمّ التركيز فيها على الحفاظ على مجانية التعليم، والتي لا تتوفر في معظم دول العالم، وأشار إلى الدور الكبير المناط بمنظمة طلائع البعث لجهة رعاية وتربية الأطفال تربية تكوينية وتوجيهية وتنمية مواهبهم وقدراتهم وميولهم واتجاهاتهم، لافتاً إلى دور نقابة المعلمين في العملية التربوية كونها تضم في عضويتها مئات الآلاف من المعلمين والإداريين في قطاعي التربية والتعليم العالي، داعياً إلى تقييم أداء رؤساء فروعها في المحافظات.

وفيما يتعلق بعمل مكاتب التربية في الفروع الحزبية أكد الشوفي أنها تقوم بالدور المطلوب منها وهي شريك حقيقي في العملية التربوية في المحافظات.

من جانبه أكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن الواقع التربوي جيد وانطلاق العملية التعليمية تمّ وفق ما هو مخطط له، والوزارة تقيّم بشكل دوري واقع هذه العملية وتقوم بتأمين كل مستلزماتها وهناك دعم كبير للقطاع التربوي، مبيناً أن الوزارة تقوم بدراسة كل المقترحات التي تصلها من مكاتب التربية والمنظمات المعنية كونها شريكاً حقيقياً في العملية التعليمية.

وقال الدكتور الوز: إن الوزارة ستعلن عن مسابقة لمعلمي الصف نهاية الشهر القادم، ومسابقة للمدرسين والمدرسين المساعدين ومعلمي الحرف في التعليم العام والمهني لمختلف المواد والاختصاصات في شهر آذار القادم، لسد النقص الحاصل في أعداد المعلمين، مشيراً إلى أنه سيتمّ قريباً صرف رواتب معلمي الرقة بعد الانتهاء من عمليات التدقيق لها، ورفع قيمة ساعات التدريس للمكلفين، لافتاً إلى أن الوزارة تتابع موضوع نقل أضابير المعلمين في المحافظات التي تشهد أوضاعاً أمنية صعبة للحفاظ على حقوق العمال، وأنه تمّ الطلب من مديريات التربية تقييم الموجهين التربويين وتطبيق الأنظمة المتعلقة بالمعاهد التعليمية الخاصة المخالفة.

وأشار رئيس منظمة طلائع البعث الدكتور عزت عربي كاتبي إلى أن المنظمة شريك في العملية التعليمية وهدفها رعاية وتربية الأطفال وتنمية مواهبهم وما قامت به من مهرجانات وأنشطة حقق الهدف منه وهناك خطة طموحة في هذا المجال.