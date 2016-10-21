الحقيقة تتكشف في أحياء حلب الشرقية..الإرهابيون يحتجزون المدنيين دروعاً بشرية قواتنا المسلحة تمدد التهدئة الإنسانية.. وواشنطن ترفض الاعتراف بالهزيمة

البعث /معن الغادري/ عمار العزو/سانا:

انشغلت الأوساط السياسية والإعلامية العربية والدولية، أمس، بالتهدئة الإنسانية في حلب ومدى تطبيقها على أرض الواقع، حيث تبيّن حتى للداعمين للمجموعات الإرهابية المسلحة أن من التزم بتطبيقها الجيش العربي السوري وسلاح الجو الروسي، في حين عملت التنظيمات الإرهابية كل ما بوسعها لإفشالها.

ففيما اتبعت قواتنا المسلحة سياسة النفس الطويل إزاء انتهاكات المسلحين حرصاً منها على إنجاح التهدئة وعدم تعريض الأهالي للخطر، وأعلنت تمديد التهدئة 24 ساعة إضافية، وألقت حوامات تابعة لسلاح الجو مئات آلاف المنشورات توضح توزع المعابر الإنسانية لخروج المدنيين وتدعو كل من تورط بحمل السلاح إلى المبادرة لتسوية وضعه أو المغادرة، واصلت التنظيمات الإرهابية خطواتها التعطيلية واستهدفت بعدد من القذائف الصاروخية حي الحمدانية السكني ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة امرأة بجروح، كما استهدفت بالقذائف الصاروخية والطلقات الرشاشة والقناصة محيط معبر بستان القصر لمنع الأهالي من الخروج.

التهدئة أحادية الجانب كانت موضع ترحيب من المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، في حين استبق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مآلات ما ستفضي إليه التهدئة بالقول “إنه إذا تمكنت الحكومة السورية وروسيا من السيطرة على حلب فإن الدينامية الأساسية للحرب لن تتغير وذلك في إشارة واضحة إلى رغبة الولايات المتحدة باستمرار احتجاز التنظيمات الإرهابية للسكان المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية.

وفيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة النورماندي استعداد بلاده للعمل على تمديد وقف توجيه ضربات جوية في سورية في حالة عدم تزايد نشاط التنظيمات الإرهابية المسلحة، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة لم تفصل “المعارضة المعتدلة” عن المجموعات الإرهابية في سورية حتى الآن. وذلك في إشارة إلى عدم وفاء واشنطن بالالتزامات التي قطعتها للضغط باتجاه إخراج إرهابيي النصرة من شرق حلب.

ميدانياً، خاضت وحدات من الجيش والقوات الرديفة بإسناد من سلاحي المدفعية والطيران اشتباكات مع إرهابيين من تنظيم داعش حاولوا الاعتداء على قرى الطيبة والمفكر الشرقي وعقارب وعلى بعض النقاط الدفاعية على خط البترول والنقاط العسكرية بالريف الشرقي لمدينة سلمية. وانتهت الاشتباكات بإفشال الهجوم الإرهابي بعد تكبيد التنظيم الإرهابي خسائر فادحة بالأفراد والعتاد الحربي.

وفي التفاصيل، أفاد مراسل البعث في حلب (معن الغادري) بأنه مع بدء سريان مفعول التهدئة الإنسانية الساعة الثامنة من صباح أمس بدأت حوامات الجيش السوري بإلقاء مئات آلاف المنشورات على الأحياء الشرقية لحلب والتي تظهر خارطة توزع المعابر الإنسانية الآمنة المخصصة لخروج المدنيين وعددها ستة ومعبران مخصصان لخروج المسلحين. وبيّن أن المنشورات تضمنت تعليمات الخروج الآمن وعبارات تدعو كل من تورط بحمل السلاح إلى عدم إضاعة الفرصة والمبادرة إلى تسوية وضعه أو المغادرة، إضافة إلى أنها تعرض تقديم المساعدة لكل من يرغب بالخروج.

وبعد ظهر أمس أكد المراسل أن عدداً من المسلحين خرجوا عبر معبر بستان القصر وسلموا أنفسهم للجهات المختصة بهدف تسوية أوضاعهم بموجب مرسوم العفو.

كما أفاد مراسل “البعث” عمار العزو أن عائلة مؤلّفة من سبعة أشخاص، خالد كادورة وزوجته وأبنائه الخمسة، تمكّنت من الخروج من الأحياء الشرقية بمدينة حلب عبر معبر بستان القصر، ووصلت إلى مبنى فرع حلب للحزب، وكان في استقبالهم أمين الفرع أحمد صالح إبراهيم ومحافظ حلب حسين دياب.

وبيّن الأب كادورة أن آلاف العائلات حاولت مغادرة الأحياء الشرقية عبر معبر بستان القصر إلا أن الإرهابيين منعوهم بقوة السلاح من الخروج وأطلقوا عليهم الرصاص لتفريقهم، مضيفاً: إن إرهابيي “أحرار الشام” و”نور الدين الزنكي” يستأثرون بكل المواد الغذائية ويحتكرونها في منازلهم ومستودعاتهم ويحرمون الأهالي منها حيث تعيش الأسر أوضاع صعبة جداً.

وفي وقت سابق من يوم أمس أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تمديد التهدئة الإنسانية في حلب لمدة 24 ساعة إضافية وتأييد القيادة السورية لذلك. وأشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى تمديد التهدئة الإنسانية في حلب التي دخلت حيز التنفيذ في الساعة الثامنة صباح الخميس لـ 24 ساعة أخرى، لافتاً إلى أن قرار تمديد التهدئة جاء بعد تأييد قيادة الجمهورية العربية السورية له.

سياسياً، أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الجماعات الإرهابية التي تتخذ من الأهالي دروعاً بشرية شرق حلب منعت خروج المدنيين والمسلحين من خلال عمليات القنص وإطلاق القذائف، وقال، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الحكومة السورية ترحب بعقد أي اجتماع حول سورية طالما أن هدفه مساعدة الشعب السوري بشكل نزيه، وأضاف: إن الحكومة السورية مستمرة في إيصال المساعدات إلى محتاجيها وفي التعامل مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية.

بوتين: تمديد التهدئة رهن بعدم تزايد النشاط الإرهابي

إلى ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو لتمديد وقف توجيه ضربات جوية في سورية في حالة عدم تزايد نشاط التنظيمات الإرهابية المسلحة. وقال بوتين في ختام لقائه مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش اجتماع رباعية نورماندي لتسوية الوضع في جنوب شرق أوكرانيا الذي جرى في برلين أول أمس بين قادة روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا: نحن أبلغنا عن نيتنا تمديد وقف توجيه ضربات جوية بقدر الإمكان وانطلاقاً من الوضع في سورية نحن مستعدون للقيام بذلك طالما لم نر أي تزايد لنشاط التنظيمات الإرهابية المسلحة المتواجدة في حلب، وتابع: نحن نأمل في أن يفي شركاؤنا الأمريكيون بكل ما وعدوا به حتى الآن بشأن الفصل بين إرهابيي جبهة النصرة ومسلحي “المعارضة المعتدلة” لكي نفهم كيفية استمرار العمل المشترك. وقال بوتين لقد ذكرت مرة أخرى للزملاء بأن روسيا تقترح تكثيف العمل الخاص بوضع دستور سوري جديد يسمح بإجراء انتخابات تمهيدية والعمل للتوصل إلى تنسيق المواقف بين جميع الأطراف المتنازعة بمشاركة كل دول المنطقة المشاركة في العملية.

أوزيروف: نتوقع تحقيق تحرك إيجابي حول سورية

من جانبه اعتبر رئيس لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد الروسي فيكتور أوزيروف أن لقاء قادة روسيا وألمانيا وفرنسا حول سورية ونتائج التهدئة الإنسانية المعلنة في حلب يمكن أن تعني تحركاً إيجابياً حول سورية، وقال: إن حقيقة العودة إلى المناقشة حول سورية في حد ذاتها على هذا المستوى تدل على استمرار الاتصالات بين القادة ما يعني أن هناك اهتماماً متبادلاً قد يسفر عن بوادر لتوافق ما وهذه حقيقة إيجابية.

بدورها أكدت فالينتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس شيوخ الاتحاد الروسي أن الجانب الروسي أبلغ شركاءه في اللقاء بالخطوات التي يمكن ويجب اتخاذها في القريب العاجل لإنجاح جهود مكافحة الإرهاب وتسوية الأزمة في سورية، وأوضحت أن الجانب الروسي أعلن خلال اللقاء عن نيته تمديد التهدئة الإنسانية في حلب التي دخلت حيز التنفيذ أمس الخميس.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف جدد الإعراب عن استعداد روسيا لتمديد التهدئة الإنسانية في حلب شرط ألا تستخدم لتعزيز وتسليح الإرهابيين.

زاخاروفا: أمريكا لم تفصل “المعارضة المعتدلة”

من جهة ثانية أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة لم تفصل “المعارضة المعتدلة” عن المجموعات الإرهابية في سورية حتى الآن، وقالت: إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من إرغام المعارضة المسلحة في سورية على سحب قواتها بعيداً عن طريق الكاستيلو لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأحياء الشرقية في حلب، مشيرة إلى أن بلادها تعول على أن الأطراف الخارجية ستستخدم تأثيرها على من تدعمهم لإجبار الإرهابيين على مغادرة هذه الأحياء.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن الأوضاع الإنسانية شرق حلب صعبة للغاية بسبب منع التنظيمات الإرهابية وصول المساعدات الإنسانية وأكدت أنه لا أحد سوى روسيا والأمم المتحدة وعدد قليل من الدول هم المهتمون بالتعامل مع الوضع الإنساني في حلب، مبينة أن الحكومة السورية اتخذت كل الإجراءات اللازمة عبر تأمين ممرات آمنة لخروج المدنيين والمسلحين الراغبين بالخروج، مؤكدة أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية غير قانونية ولم يوافق عليها مجلس الأمن، مبينة أن سبب تراجع الوضع الإنساني في سورية يعود بشكل كبير إلى هذه الإجراءات.

دي ميستورا يرحب بالتهدئة

وفي سياق متصل أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا أن الأمم المتحدة ترحب بالهدنة الإنسانية في حلب حتى وإن كانت أحادية الجانب، وقال: إن هدنة الـ 11 ساعة قرار جيد وخطوة مهمة ويجب أن تستغل لإجلاء الجرحى وإيصال المساعدات للسكان المحليين إضافة إلى خروج جبهة النصرة من أحياء حلب الشرقية، وأضاف: إننا كالأمم المتحدة نرحب بمثل هذه الهدن الإنسانية أحادية الجانب لأن أي وقف لإطلاق النار ولو كان أحادي الجانب دائماً سيلاقي ترحيباً من جانبنا، موضحاً أن هذا ليس بداية ما يسمى بخطة دي ميستورا والتي يجب أن تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية بشكل مستمر والتي لم يتم تنفيذها حتى اليوم.

كيري: السيطرة على حلب لن تغير في دينامية الحرب

بالمقابل، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أنه إذا تمكنت الحكومة السورية وروسيا من السيطرة على مدينة حلب فإن الدينامية الأساسية للحرب لن تتغير حسب زعمه، وقال: إذا لم تكن لديك تسوية سياسية لن يكون هناك سلام. وأشار كيري في مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي إلى أن على موسكو أن تدرك أن استعادة الأحياء الشرقية في حلب من التنظيمات الإرهابية لن تحسن الأمور بل ستفاقمها. وحول نتائج اجتماع جنيف الأخير قال كيري: إنه لم تكن لديه توقعات كبيرة من هذا الاجتماع.

وبشأن الهدنة الإنسانية في حلب رأى كيري أنه إذا التزم الروس بهدنة حقيقية عندها يمكن العمل مع الناس على الأرض للفصل بين الإرهابيين الحقيقيين وأولئك الذين يريدون احترام الهدنة.

من جانبه أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط جوزيف فوتيل أن مذكرة التفاهم المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن ضمان أمن الطلعات الجوية في سورية فعالة جداً، مشيراً إلى ضرورة استمرار الحوار بين الجانبين بهذا الشأن.