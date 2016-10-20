نجاح حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في الزبداني

ريف دمشق-بلال ديب:

حملت حملة التلقيح الوطنية ضد شلل الأطفال رسالة وطنية وإنسانية هامة تؤكد التزام الحكومة بواجباتها تجاه مواطنيها، فقد سخّرت وزارة الصحة المراكز الصحية والفرق الجوالة ومراكز الإقامة المؤقتة، على امتداد القطر، لتنفيذ الحملة التي تهدف للوصول إلى نحو 2.8 مليون طفل دون سن الخامسة بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة.

وكان لافتاً الجهد المميّز للكوادر الطبية بمنطقة الزبداني (التي مازال يعاني جزء منها من سيطرة الإرهاب) في تنفيذ الحملة رغم قساوة الظروف في المنطقة، بتعاون وتسهيلات ملموسة من القيادة العسكرية في المنطقة والكوادر البعثية والكادر الطبي والأهالي.

أكد الدكتور محمد لجين العالول معاون مدير المنطقة الصحية لـ”البعث” أن الحملة الوطنية استهدفت مناطق الزبداني وبلودان وبقين ومضايا والروضة وسرغايا وعين حور وحوش بجد، معدر عطيب يابوس، وكان للتعاون والتسهيلات التي قدّمتها القيادة العسكرية في المنطقة الدور الأهم في نجاحها نظراً للحالة الأمنية الحساسة في المنطقة، وأضاف: كان إجمالي عدد الأطفال الملقحين دون سن الخمس سنوات 6153 طفلاً، حيث تمّ تأمين 7000 جرعة لقاح وزّعت على كافة المراكز والفرق الجوالة البالغ عددها 8 فرق جوالة، وتمّ استخدام أربع سيارات مستأجرة وقام بالعمل كادر مؤلف من 28 عنصراً صحياً في جميع المراكز والفرق الجوالة.

وشدد العالول على دور المنظمات الشعبية والمجتمع الأهلي الذي أبدى تعاوناً كبيراً مع الكوادر الصحية ما سهّل العمل ووفّر البيئة المطلوبة لتنفيذ الحملة التي تهدف إلى الحفاظ على الأطفال وتحصينهم ضد مرض شلل الأطفال، ما جعل الحملة ناجحة بكافة المقاييس.