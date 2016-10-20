“أسرار الحرب على سورية” في ندوة بلبنان

بيروت-مراسل البعث:

أقام الاتحاد الوطني لطلبة سورية في لبنان ندوة سياسية بعنوان “أسرار الحرب على سورية.. وكيف ستنتهي هذه الحرب”.

وقال الإعلامي سامي كليب: قُتل في العراق جراء الحصار والاحتلال الأمريكي مليون ونصف المليون عراقي، ورغم ذلك لم تتقدّم الجامعة العربية المهترئة حتى الآن بشكوى ضد ما فعله العدوان الأمريكي والبريطاني، وبعد كل هذا القتل والويلات اعتبرت أمريكا أنها أخطأت، ولم يثبت ارتباط العراق بالقاعدة وامتلاكه أسلحة الدمار الشامل، وتساءل: من هي الدول العربية التي اعتمد عليها الغرب في تسليح “المعارضة”؟!، هما “قطر والسعودية”، وهذه الدول تفتقر بالأساس للديمقراطية والأحزاب المتعددة وتقاسم السلطة والمجالس النيابية المنتخبة، في حين تطالب بالديمقراطية لغيرها، مؤكداً بأن الحرب في سورية ستنتهي بتعاون وتكاتف جميع السوريين، جيشاً وشعباً.

وفي محور آخر بيّنت المحامية والمحللة السياسية سندريلا مرهج استحالة فكرة تقسيم سورية كما يروّج لذلك، لأن هناك تعايشاً وتداخلاً بين كافة مكوّنات الشعب السوري والذي يرفض بأغلبيته العظمى هذه الفكرة، لافتةً إلى أن الأزمة في سورية رسّخت بشكل أكبر اندماج المجتمع السوري، إضافة إلى وحدة الجيش العربي السوري، ولذلك كله تنعدم مقوّمات التقسيم المدعومة أمريكياً.

وفي المحور الثالث أكد د. حسين عبيد، مدير كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، أن سورية ستخرج منتصرة بفضل تضحيات جيشها وشعبها وحلفائها رغم كل ما يواجهها من مؤامرة وإرهاب تكفيري، وأن كل المتآمرين سيذهبون إلى مزابل التاريخ وتبقى سورية التاريخ والعروبة.

وفي تصريح لـ “البعث” أكد كليب أن الحرب على سورية جاءت رداً على دور سورية وموقعها، وأن هذا المخطط تفاقم بعد اجتياح العراق وزيارة وزير الخارجية الأمريكي آنذاك كولن باول لفرض شروطه على دمشق، وهي شروط تتعلق بوقف دعم حزب الله وقطع العلاقة مع إيران وإغلاق المكاتب الفلسطينية في دمشق ومنع دخول العلماء العراقيين إلى سورية، إلا أن القيادة السورية رفضت الإملاءات الأمريكية، وأشار إلى أن وصول سورية ابتداءً من عام 2010 إلى نمو اقتصادي عالٍ أقلق أعداءها وبدؤوا بالإعداد لتدميرها لأنهم رأوا أن ذلك أصبح يشكّل خطراً عليهم.