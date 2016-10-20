النظام السعودي على شفا “جرف هار”

لا نظن أننا نبالغ إذا قلنا بأن إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب من قبل الكونغرس الأمريكي، وإسقاط الفيتو الذي لجأ إليه أوباما لاعتراض سبيل هذا القانون، يبدو بداية كحدث تاريخي بالغ الأهمية والخطورة بالنسبة لأمريكا والعالم. ومع ذلك، فإن ما حدث يفرض علينا أن نفكر كثيراً في خلفيات هذا الحدث وفيما ينطوي عليه من احتمالات.

ليس سهلاً بالتأكيد أن يقال لنا بأن 97 عضواً من أصل مئة من أعضاء الكونغرس أسقطوا فيتو أوباما، وأن عضواً واحداً فقط سجل اعتراضه، بينما امتنع عضوان آخران عن التصويت. فرغم أن هذا التصويت يثلج قلوبنا، ويشعرنا كأن زلزالاً حدث في الولايات المتحدة لنصرة الحق على الباطل، إلا أننا نعلم علم اليقين أن أغلبية المصوّتين، وهم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ومن المستقلين، ما كانوا ليصوّتوا على هذا النحو دون رضى اللوبي الاسرائيلي أو اللوبي اليهودي الصهيوني في الولايات المتحدة، إذ إن الشيوخ الواقعين تحت تأثير هذا اللوبي هم الأغلبية عملياً.

ما الذي يعنيه هذا الاستنتاج بداية؟.

لكي نقترب من فهم ما يعنيه، علينا أولاً أن نحدّد ما هو متوقع من وراء تفعيل هذا القانون على الأرض.

نحن نعرف أن الهدف المباشر لهذا القانون هو رفع دعاوى على النظام السعودي لمطالبته بالتعويض على ضحايا هجمات 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة. لكن موقف الرئيس أوباما في تبرير رفضه للقانون أفصح عن تخوّف من أمرين:

أولهما أن تقود هذه المحاكمة الى ملاحقة مسؤولين أمريكيين بعد شمولهم بالاتهام، وثانيهما أن يؤدّي هذا القانون الى لجوء دول أخرى لمحاكمة موظفين أمريكيين بتهمة الضلوع في دعم الإرهاب، أي أن يتحول القانون الذي أقرّه الكونغرس الى سابقة قانونية تعتمد في القانون الدولي العام، وألا يبقى قانوناً أمريكياً خاصاً. ويبدو أن هذا الاحتمال الأخير هو أكثر ما يخشى منه المتورطون في دعم الإرهاب من أوساط الإدارة الأمريكية، وهذا ما جعل جون برينان رئيس المخابرات المركزية الأمريكية يقول بأن هذا القانون سيسفر عن تداعيات محزنة بالنسبة لما أسماه أمن الولايات المتحدة، حيث أن المسؤولين الأمريكيين الذين يعملون خارج الولايات المتحدة قد يواجهون تبعات ومخاطر.

واضح هنا أن برينان يتحدّث بشكل خاص عن موظفي المخابرات الأمريكية الناشطين في الخارج، لكن هذا الحديث ينطوي على إقرار مبطن بوجود علاقة لهم بالعصابات الإرهابية التكفيرية وغير التكفيرية، وهابية وغير وهابية، وبالجرائم التي تقترفها هذه العصابات لحساب السياسة الأمريكية. وإذا كان برينان قد زعم الخوف على موظفي أمريكا في الخارج فقط، فإن هذا الزعم لا يخفي الحقيقة القائلة بأن إدانة أي منهم ستكون إدانة لرؤسائه أيضاً ومنهم برينان نفسه، كما ستكون إدانة للمسؤولين في الإدارة الأمريكية بمن فيهم شخص الرئيس الأمريكي. كما أن إدانة الموظفين الأمريكيين المتهمين بدعم الإرهاب ستعني تضييق الخناق على المخابرات المركزية الأمريكية بعد أن كانت تسرح وتمرح، وهذا التضييق قد يطال حتى موظفي المخابرات الأمريكية الناشطين في أنظمة عميلة للولايات المتحدة مثل النظام الحاكم في السعودية. فالسعودية متى وجدت نفسها قيد المحاكمة بتهمة رعاية الإرهاب قد تجد نفسها مضطرة لكشف أوراق الموظفين الأمريكيين الذين تواطؤوا معها، وهذا أمر يمكن أن يتكرر في بلدان أخرى.

هنا يبرز التناقض الحاد بين القانون الذي أقره الكونغرس وبين مصلحة الإدارة الأمريكية في إخفاء تورطها. وليس من السهل على الإطلاق أن يقال إن المؤسسة التشريعية الأمريكية (مجلس النواب والكونغرس) ذهبت، وبالإجماع تقريباً، في اتجاه يناقض مصلحة السلطة التنفيذية سواء كانت هذه الإدارة ديمقراطية أم جمهورية، فلابد من وجود دافع سياسي قويّ خفيّ يكمن وراء ما يبدو اتحاداً للسلطة التشريعية في مواجهة الإدارة، فما هو هذا الدافع القويّ الخفيّ؟.

حين نفذ إرهابيو القاعدة – وكان معظمهم سعوديين – هجمات 11 أيلول، والتي استهدفت بشكل خاص برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، روّجوا تفسيراً لفعلتهم زعموا فيه أن تقويض البرجين كان تنفيذاً لنص قرآني عمّن يؤسس بنيانه على شفا “جرف هار”، زاعمين أن مركز التجارة العالمي هذا هو البناء المقصود الذي قوّضوه، وكأنهم قوّضوا معه الولايات المتحدة!!.

اليوم يبدو أن النظام السعودي هو الذي يوضع على شفا “جرف هار”، وأن أمريكا نفسها هي التي تضعه على شفا هذا الجرف. بل يمكننا الذهاب أبعد من ذلك لنقول أن حلفاء آل سعود من اليهود الصهاينة هم الذين يضعون النظام السعودي على شفا هذا الجرف ، فلماذا؟.

قد يقول قائل أو يتساءل متسائل: ما الذي يجعل الأمريكيين أو اليهود الصهاينة يعمدون الى وضع النظام السعودي على شفا “جرف هار” رغم أنه يخضع خضوعاً كاملاً لإرادة أمريكا أولاً، وأنه ذهب الى التحالف الفعلي المعلن مع الكيان الصهيوني ثانياً؟!.

في محاولة للإجابة على هذا السؤال الصعب، لا بد لنا من ملاحظة الأمور التالية:

أولاً – البعد المالي في العلاقة بين النظام السعودي وأمريكا، مع ملاحظة أن الاحتياطات النقدية السعودية المودعة في الولايات المتحدة تتجاوز 700 مليار دولار، وهو رقم كبير. ومن المؤكد أن معظم هذا الاحتياطي – إن لم يكن كله – موضوع في مصارف يملكها رجال المال اليهود. وهؤلاء لهم مصلحة في تجميد هذه الأموال – نظرياً حيث هم يضعونها فعلياً قيد الاستثمار – رغم حاجة النظام السعودي الى الاعتماد عليها خلال السنوات القليلة القادمة في تغطية العجز في ميزانيته. وإذا كان النظام السعودي قد هدّد بسحب هذه الأموال من السوق الأمريكية ظاناً أنه يضغط بذلك على الولايات المتحدة إذا ما اعتمدت “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، فإن هذا التهديد، إضافة الى الحاجة العملية للاقتصاد السعودي، استوجب إيجاد مدخل يؤدّي الى قوننة تجميد هذه الأموال. ولا شك أن رجال المال اليهود هم أصحاب المصلحة الأكبر في ذلك.

ثانياً – البعد المتعلق بالدور السعودي، وما ينطوي عليه هذا الدور من ممارسة للإفساد في الأرض لحساب الكيان الصهيوني، والحاجة الى إرغام هذا النظام على مواصلة هذا الدور، ولو تحت تأثير الابتزاز من خلال وضعه على شفا “جرف هار” يستدعي منه المزيد من الارتماء في أحضان الكيان الصهيوني.

ثالثاً – إن الأطماع العدوانية – التوسعية الصهيونية في المنطقة تتطلب، فيما تتطلب، التوسع على حساب مملكة آل سعود، كما هو معروف من خلال الخرائط المتعلقة بأهداف هذا التوسع، كما تتضمن تقسيم مملكة آل سعود. ولعل إغراق المملكة في الحروب من جهة، وفي أزمة اقتصادية خانقة من جهة ثانية، يقربها من المصير الذي يرسمه اليهود الصهاينة لها. وقد يعتقد البعض أن هذا الهدف يتعارض مع علاقة التحالف القائمة بين آل سعود وصهاينة اليهود، لكن نظرة عميقة للمشكلة تبيّن أنه يراد لآل سعود التوسع على حساب آخرين كاليمن مثلاً، بينما يتوسع الكيان الصهيوني على حساب آل سعود وآخرين.

في ضوء هذه المعطيات، يتضح أن هناك مصلحة يهودية صهيونية في وضع النظام الحاكم في السعودية على حافة “جرف هار”، ليكون بالوسع استغلاله سواء بالحسابات المالية الاقتصادية أو بالحسابات الجيوسياسية وما تقتضيه من إعادة تشكيل لخريطة المنطقة. وهذه الحسابات وحدها هي التي يمكن أن تفسر إجماع الكونغرس على وضع النظام السعودي في قفص الاتهام، وما يرافق ذلك من ابتزاز مالي وغير مالي.

هنا قد يتساءل البعض عن الانعكاسات المحتملة على الإدارات الأمريكية السابقة والحالية واللاحقة في حالة فتح ملف المحاكمات. وعندئذٍ، يمكننا الافتراض أن الأمريكيين قد يلجؤون الى وسائل لتفادي وقوعهم في الشراك، قد يكون منها سرية المحاكمات بدعوى أن مصلحة الأمن القومي الأمريكي تتطلب هذه السرية، أو حجب المعلومات عن الجمهور من خلال التحكم بوسائل الإعلام، كما أن هناك تدبيراً قانونياً يمكن أن يلجأ إليه الجانب الأمريكي يتمثل في حصر الدعوى بالطرف السعودي على أساس أن رافعي دعاوى التعويض يتهمون النظام السعودي على وجه التحديد، ولا يوجهون أصابع الاتهام الى أي مسؤول أمريكي. فإذا ما حاول المتهم السعودي الاستشهاد بمسؤول أمريكي من أي مستوى كان، وفي أي مسألة، عومل الأمريكي كشاهد نفي أو إثبات وليس كمتهم.

على كل حال، ومهما كانت الإجراءات المحتملة في تطبيق قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، فإن مجرّد اعتماد هذا القانون، وعلى هذا النحو، يدل على أن المؤامرة التي استثمر النظام السعودي في تنفيذها أبشع استثمار، انتقلت الآن بالفعل الى مرحلة استهداف هذا النظام. وهنا يمكن للمرء أن يطلق لخياله العنان في تصوّر طبيعة الأساليب التي يمكن اللجوء إليها من أجل تفكيك مملكة آل سعود وتمكين الصهاينة من احتلال جزء منها وإعادة تشكيل ما يتبقى منها، بما في ذلك توظيف الإرهاب الذي صنعه آل سعود بأيديهم في تفكيك مملكتهم.

إن ما قالته صحيفة “الفايننشيال” من أن إقرار الكونغرس لهذا القانون يزيد الضغط على السعودية، يعني بشكل واضح أنه كان هناك ضغط على السعودية قبل هذا القانون لحملها على تنفيذ الدور أو الأدوار المطلوبة منها، وأن هذا القانون جاء ليزيد من هذا الضغط. ولكن ثمة فارقاً كبيراً بين ضغط غايته استثمار النظام السعودي ضد الآخرين، وبين ضغط يستهدف هذا النظام. فهذا اللون الأخير من الضغط يعني أن مملكة آل سعود باتت مستهدفة بعد أن جرى استنزافها من خلال استثمارها ضد الغير، وكأن الأمريكي والصهيوني ينزلان بالنظام السعودي “جزاء سنمار”!.

وبهذا التكييف للمشهد يتضح أن النظام السعودي قد وضع نفسه بنفسه على شفا الجرف الهار، وبات عليه أن ينتظر قدوم اللحظة التي تطلق فيها عليه رصاصة الرحمة. فإذا لم تطلق هذه الرصاصة بشكل فوري، فإن القانون الذي اعتمده الكونغرس يمهد لهذا الإطلاق. وكما هو متصوّر، فإن النظام السعودي، وقد زاد عليه الضغط ليصير ضغثاً على إبالة، سيحاول كالعادة الهروب الى الأمام ببذل المزيد من الجهد لتنفيذ كل ما هو مطلوب منه أمريكياً وصهيونياً، ذلك أن دافع السياسات التي مارسها طوال الوقت إنما تمثل في إرضاء أمريكا والصهاينة على أمل أن يؤدّي إرضاؤهما الى إبقاء النظام الحاكم في السعودية خارج دائرة الخطر الذي طال معظم دول المنطقة العربية، ويتوقع أن يطال غيرها في زمن لاحق.

لقد حاول النظام السعودي أن يبعد النار عن قرصه – كما يقال – من خلال انخراطه في تنفيذ كل ما طلب منه وأكثر. لكن هذه المحاولة لا يمكن أن تنجيه إذا كانت جغرافية الجزيرة العربية مستهدفة سواء بالتوسع الصهيوني على حساب أراضيها أو بالتفتيت الى كيانات أصغر. وما فعله النظام السعودي، وما أسمي بالتحالف العربي في اليمن، إنما هو جزءٌ من مخطط تفتيت الجزيرة العربية، ولكن هذا المخطط لن يكتمل بالنسبة لأصحابه الأصليين، أي الصهاينة ومن يقفون وراءهم، إلا بتفتيت مملكة آل سعود نفسها. ولعل دفع السعودية وحلفائها الى تبديد ما بمستودعاتهم من أسلحة مكدسة وذخائر في استهداف سورية والعراق واليمن كان جزءاً من خطة استهدافهم. كما أن إغواءهم لإنفاق أموال البترودولار بلا حساب للتآمر على الأقطار العربية الأخرى المستهدفة ربما كان أيضاً أحد أساليب إضعافهم للنيل منهم. ويأتي العبث الذي مارسوه بأسعار النفط فانقلب عليهم ليمثل سلاحاً ثالثاً من أسلحة استهدافهم وإضعافهم بينما كانوا يظنون أنهم يستهدفون به إيران وروسيا لإضعافهما أو لتحييدهما. وقد يكون بوسعنا أن نضيف الى ما سبق واقع الانقسام الحاصل بين أمراء العائلة السعودية المتسلطة، والذي يمكن تصنيفه ثنائياً وثلاثياً ورباعياً، وربما أكثر من ذلك.

إن مثل هذه العوامل مقترنة بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي يتوقع، مع تنفيذ “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، أن تكون خانقة أكثر، بل أن تتحوّل الى مشنقة، إذا ما وجد القضاء الأمريكي أن عليه التحفظ على الاحتياطات المالية السعودية في أمريكا وتجميدها، وعدم السماح للسلطات السعودية بسحب أي مبلغ منها لتغطية العجز الحاصل في موازنتهم، يضع النظام السعودي بالفعل أمام مأزق ما كان ليخطر له على بال. ثم إن مسألة التعويضات المطلوبة، بحد ذاتها، تكفي ربما لتجريد هذا النظام من احتياطياته النقدية. فالمسألة قد لا تقف عند حدود الثلاثة آلاف ضحية الذين سقطوا في هجمات 11 أيلول، وإنما قد تتطور لمطالبة النظام السعودي بدفع تعويضات لكل من ترى دولهم أنهم ضحايا الإرهاب الوهابي في العالم، أمريكيين وغير أمريكيين، إذ إن الخطوة الأمريكية الأولى في تحميل آل سعود المسؤولية عن الإرهاب، والقرار الأول الذي يصدر في أول قضية ترفع في إطار القانون الذي اعتمده الكونغرس، سيفتح الباب على مصراعيه أمام قضايا مثارة ضد آل سعود بأعداد الضحايا.

ولعل هذا ما نفهمه ببساطة من قول كريس ميرفي عضو الكونغرس: إن هناك ارتباطاً تناسبياً بين الأموال السعودية وبين الوهابية التي تذهب الى مناطق معينة في العالم ونجاح القائمين على تجنيد الإرهابيين في مهمتهم. فمثل هذا القول من شأنه أن يؤسس لمقولة أن المشكلة لا تقف عند ضحايا هجمات 11 أيلول، وإنما هي أوسع من ذلك بكثير، وتشمل كل ضحايا الإرهاب التكفيري في كل مكان، وكأن الأمريكي استثمر الوهابية والأموال السعودية ليجدل منهما معاً حبلاً يعلق به النظام السعودي من رقبته على المشنقة، ثم تكون له بعد ذلك فرصة الاختيار بين “دفش” الطاولة الموضوعة تحت قدميه لينفذ فيه حكم الشنق أو إبقاءه معلقاً من رقبته في هذه الوضعية وابتزازه كيفما يشاء لقاء إرجاء “دفشها”.

حقاً إن من بنوا نظامهم على الوهابية هم الآن من يجدون أنفسهم على شفا الجرف الهار. فتدمير برجي مركز التجارة في نيويورك لم يكن كافياً لجعل الولايات المتحدة تنهار، أما مملكة آل سعود فإن القانون الأمريكي الذي يشرع لمحاسبتها يكفي للتسبب في انهيارها. فكيف إذا كان هذا القانون قد سبقته سلسلة من التصرفات السعودية الغبية التي بدّد فيها آل سعود المال والقوة ظانين أنهم بهذه الأفعال الغبية يضمنون بقاءهم وعدم زوال ملكهم؟!.

من المؤكد الآن أن بقاء أو زوال أو إعادة رسم حدود مملكة آل سعود أو تمكين الصهاينة من احتلال جزء كبير منها وتقسيم ما تبقى الى دويلات، هي كلها خيارات قد يطبقها الأمريكي إرضاء للأهواء الصهيونية، وأن اعتماد الكونغرس لقانون “جاستا” ليس البداية لاستهدافها، وإنما هو خطوة متقدّمة في هذا الاستهداف. فكل ما فعله النظام السعودي خلال السنوات الأخيرة كان بحكم المنطق سلوك العبيط الذي يجلب الكارثة لنفسه وهو يظن أنه يصنعها ويصدرها للآخرين ويتخذ منها دريئة يصون بها نفسه من خلال إرضاء أمريكا والصهاينة مقنعاً نفسه بوهم أطلق عليه اسم “الدور السعودي” ظاناً أنه بهذا السلوك يقف الى جانب الكبار دون أن يفقه أنه عملياً يضع نفسه على شفا “جرف هار”.

عبد الرحمن غنيم

كاتب وباحث من فلسطين