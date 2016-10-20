زفاف محمّد صالح.. أجمل أعراس القامشلي

كان قدر محمّد صالح أن يعيش ضريراً معاقاً، ويتيم الأبوين، ثمّ انتهى به الأمر ليبقى وحيداً ليس له من الأقارب وصلة الرحم من يقف إلى جانبه ويعينه، حتى شريكة حياته معاقة مثله، لكن سوء أحواله المادية كان عائقاً بينه وبين زفافه والاجتماع بمن أحب قلبه، فتصدّت كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية الوطنية في القامشلي لتبني كل تكاليف ومصاريف الزفاف، وتحدّث عن تلك المبادرة راعي الكنيسة القسيس جورج موشي قائلاً: أمر جميل ورائع أن نزرع الفرحة في قلبين عانيا من التعب النفسي والجسدي الكثير، ولنثبت للعالم أجمع، وهذه هي رسالتنا الأولى، أن سورية هكذا كانت وبهذا الجمال والرقي ستبقى، ففي دار العريس اجتمعت أطياف القامشلي جميعاً لتساهم وتتعاون في زرع البهجة والفرح لمن يستحق منّا الدعم والمساندة، وبهذه الخطوة رسمنا لوحة وطنية اجتماعية تناولها وتناقلها محبّو الوطن بكل فرح وسرور، حتّى إنهم اعتبروا أن عرس “محمّد صالح” من أجمل الأعراس.

القامشلي – عبد العظيم العبد الله