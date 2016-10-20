مضادات الالتهاب لمعالجة الاكتئاب

مضادات الالتهاب لمعالجة الاكتئاب

20 / 10 / 2016 الأخيرة

هذا المقال رقم : 46 من 54 من العدد 2016-10-21-15672

2016-10-21-15672

توصلت دراسة طبية إلى أن مضادات الالتهاب المعالجة لأمراض مثل التهاب المفاصل الرثياني والصدفية يمكن أن تشكل في المستقبل علاجا لبعض حالات الاكتئاب، وفقا لأحدث الأبحاث الطبية التي أجريت في هذا الصدد.
فقد قام الباحثون بتحليل بيانات نحو 20 تجربة سريرية شملت مضادات الالتهاب الخلوي لعلاج مجموعة من الأمراض الالتهابية المناعية من خلال النظر في آثار جانبية مفيدة إضافية من العلاجات. وأوضحت المتابعة أن هذه النوعية من مضادات الالتهاب نجحت في تخفيف حدة أعراض الاكتئاب.

Related Posts

Leave a Reply

© جريدة البعث 2016.جميع الحقوق محفوظة.
Developing by Eng.osama