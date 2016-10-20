مضادات الالتهاب لمعالجة الاكتئاب

توصلت دراسة طبية إلى أن مضادات الالتهاب المعالجة لأمراض مثل التهاب المفاصل الرثياني والصدفية يمكن أن تشكل في المستقبل علاجا لبعض حالات الاكتئاب، وفقا لأحدث الأبحاث الطبية التي أجريت في هذا الصدد.

فقد قام الباحثون بتحليل بيانات نحو 20 تجربة سريرية شملت مضادات الالتهاب الخلوي لعلاج مجموعة من الأمراض الالتهابية المناعية من خلال النظر في آثار جانبية مفيدة إضافية من العلاجات. وأوضحت المتابعة أن هذه النوعية من مضادات الالتهاب نجحت في تخفيف حدة أعراض الاكتئاب.