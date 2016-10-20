مايكل مور و”ترامبلاند”

ليس لأنها الشغل الشاغل للكثيرين، بل لأنه المخرج المعروف بإثارته للضجيج الإعلامي والجدل الدائم حول مواقفه وأعماله السينمائية المناهضة للسياسة الأمريكية، خاصة وأنه اعترف منذ بداية الانتخابات الأمريكية باعتقاده فوز المرشح ترامب ،الأمر الذي يأسف له مايكل مور بالطبع، والذي دفعه لقيادة حملة مضادة للمرشح المعروف بمواقفه العنصرية، فتظاهر أمام الفندق الذي يملكه رافعاً لافتة يرد بها على تصريحاته بمنع المسلمين الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة.

المخرج والناشط السياسي الشهير بصراحته وجرأته ورؤيته الناقدة للعديد من القضايا، كالعولمة وحرب العراق وسيطرة الشركات العملاقة وجماعات العنف المسلحة، لم يكتف بالتظاهر بل قام بعرض خاص لفيلم لم يكن أعلن عنه سابقاً بعنوان “مايكل مور إن ترامبلاند”، في نيويورك قبل طرحه في الصالات العامة في اليوم التالي. وقد تم بث الفيلم مجاناً مساء الثلاثاء بحضور المخرج في قاعة سينما “اي اف سي سنتر”، وهو يروي المشكلات التي واجهها مايكل مور لدى محاولته تقديم عرض في أوهايو يسخر فيه من الحملة الرئاسية الأمريكية، وأكد أنه منع من تقديم هذا العرض من جانب إدارة مسرح ميدلاند في مدينة نيوارك الواقعة في وسط أوهايو (شمال) بحجة أن العرض مثير للجدل بدرجة كبيرة.

يستند الفيلم “مايكل مور إن ترامبلاند” إلى عرض سابق كان قدمه مور سابقاً في أوهايو بعنوان “أوكتوبر سبرايز” فاضحاً فيه ترامب وتوجهاته التي يرفضها. وذلك قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 8 تشرين القادم.

مور المولود في نيسان 1954 كان قدم في بداياته العديد من الأفلام التي تظهر وجهات نظره وأفكاره، فاستعرض الأفكار النمطية للأمريكيين والكنديين على السواء في “بيكن الكندي” وطرح في “الكبير” أزمة العمالة الاندونيسية في المصانع الأمريكية، بينما لا يزال فيلمه “فهرنهايت/11/9” هو الأكثر شهرة؛ انتقد فيه الفترة الرئاسية التي حكم خلالها بوش الابن، والطريقة التي تعامل بها ومعاونيه مع الحدث الكبير، وأسلوب التغطية التي اتبعتها الوسائل الإعلامية الأمريكية. الفيلم وفي عرضه الأول نال أطول فترة تصفيق امتدت لـ 20 دقيقة متواصلة؛ ونال جائزة النخلة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، لينتهي بـ 24 جائزة أخرى و12 ترشيحاً إضافياً، أيضاً كان المخرج حصل على أوسكار أفضل فيلم وثائقي في العام 2002.

المحررة