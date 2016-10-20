د. بهنسي رئيساً فخرياً لجمعية الباحثين والنقاد

قررت جمعية الباحثين والنقاد التشكيليين تسمية الدكتور عفيف البهنسي رئيساً فخرياً للجمعية، وكانت الجمعية اختتمت مساء الثلاثاء اجتماعها التأسيسي في قاعة (لؤي كيالي) بصالة (الرواق العربي) بحضور رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين (د.إحسان العر)، ورئيس مكتب شؤون المهنة (يوسف ناصر) والفنانين أعضاء الهيئة التأسيسية: أ.الياس الزيات ، حسان أبو عياش، جمال العباس، نشأت رعدون، د.كمال محي الدين الحسين، د.عبد الكريم فرج، د.فؤاد طوبال، د.عبد اللطيف سلمان، أنور الرحبي، عصام درويش، عبد الهادي شماع، غازي عانا، طلال معلا، سعد القاسم د.جهاد صالح د.سائد سلوم، غازي كاسوح، أكسم طلاع، عمار حسن، أديب مخزوم. وقد رشح المجتمعون الدكتور عفيف بهنسي لرئاسة الجمعية، وإثر اعتذاره قرروا تسميته رئيساً فخرياً لها، كما اعتذر الفنان المعلم الياس زيات عن الترشح لرئاسة الجمعية بسبب انشغالاته، فتم انتخاب كل من الزملاء (سعد القاسم) رئيساً للجمعية، و(أكسم الطلاع) أميناً للسر، و(عمار حسن) مسؤولاً مالياً، و(د.فؤاد طوبال)عضوا للبحث والدراسات، و (د.سائد سلوم).عضوا للنقد الفني.