الحالم برسالة

سلوى عباس

في لحظة من غربة الروح أرسل يحدثها عن افتقاده لها في غربته البعيدة، وعن حاجته لأن تكتب له لتقرب المسافة بينهما فخاطبها: يبدو أننا نسينا في يوم ما أن نكتب تعهداً يقضي بأن نفرغ بعضاً من وقتنا الثمين لنكتب مرة في الشهر لبعضنا، مرة كل 40 يوماً، ولو برسالة تتضمن ثلاث كلمات أو اثنتين، أو رسالة فيها كلمة “مرحبا”.. نسينا ونحن نتوادع أن نذّكر بعضنا بأننا سنبتعد آلاف الكيلو مترات، ولم نعط وقتها للحبر ولحروف الكتابة قيمتها التي لا يمكن لأحد أن ينكر تأثيرها بمنحنياتها العاطفية، ونقاطها التي تختزن رجفات القلوب. لا يمكن لأحد أن يتجاهل دورها في ربط قلبين، ودورها الرائع –يوماً- في الكلام حين يتعثر اللسان في استحضار كنوز الحالات، والعثور على حروف صوتية حين تغص الحناجر بالارتباك وتطغى حرارة الحب على رصانة اللغو وعبث الكلام.

أحتاج أن اقرأ حركة أصابعك تشرد في صفاء الورق تعكر نقاءه البارد تعطي للون الحبر قيمته، تحرك استكانة الصفحات، تؤججها وتهدئ اضطرام الشوق، وتربت على القلب المتوتر كي يعود إلى صوابه، وتمسح غبار الروح كي تكف عن جنونها الضاري واكتئابها القاتل.

أحتاج أن توقظني ألفك وتأسرني حاؤك وتهدهد باؤك اضطرابي، ثم تحملني إلى سرير الكاف تضيء عمري همزتها المعلقة قمراً من ضياء الروح.

أحتاج الكثير.. أحتاج أن يغمرني فرح وصول رسالة، أن أرتبك وأترك “شغل الذهب” هاماً بقص جانبها ورمي ذلك الشريط الرقيق المزين بالأزرق والأحمر من جانب الرسالة صاباً اهتمامي على ما يحتويه ذلك الورق البهي المطوي بحنان داخل المغلف الدافئ، وأن أسرع بإخراج أسراره، وفك أسره الطويل أثناء رحلته البعيدة.. أن أقصّر فترة انتظاري ولو للحظة، أن أقصّر الوقت الممتد بطيئاً بين رسالتين.

أحتاج أن أعود حياً في كنف انثناءة الورق، وبين حنايا الحروف، متمدداً بين السطور، سابحاً بين النقاط، ملتقطاً بعضاً من أنفاسك التي علقت في مسامات الورق، باحثاً عن ذرات عرق تشربها البياض من اتكاء رسغك عليه.. مفتشاً عن رائحتك التي تسكن في قلبي، وترتكن بقاياها في أنحاء الرسالة، ألملمها قبل أن تذريها حرارة أصابعي الحمقاء.. من يراني حينها يظن أني أقرأ رسالة، لكنني أكون فيها، أعيشها، أكاد أتلاشى فيها، أغدو أحداً آخر غيري، لا أعرف من هو تماماً، لكنه يشبهني، وأحب كثيراً أن أكونه.. ساعديني مرة أخرى أن أكونه.. حاولي أن تساعديني دائماً أن أكونه.. فأنا الحالم برسالة، وهذا هو اسمي الحركي والمستعار إلى أن تصلني منك تلك الورقة التي يحتضنها الورق.

كثيراً ما كانت تلجأ إلى هذه الرسائل تستحضر من خلالها ذكريات زمن جميل عاشته، لكن هذه المرة شعرت أن إحساسها بما قرأت اختلف عن المرات السابقة.. وضعت يدها على قلبها تتحسس نبضه، لم تلق جواباً فأدركت أن الماضي الذي كان يؤلق روحها بالفرح والحلم تسرب من حنايا ذاكرتها وفقد صداه..