بعد مجزرة حساجك.. “تحالف واشنطن” يدمّر جسرين في دير الزور موسكو: انتهاك صارخ للقانون الدولي ومحاولة لمساعدة الإرهابيين

بعد أقل من 24 ساعة على ارتكابه مجزرة في بلدة حساجك بريف حلب الشمالي، دمر طيران تحالف واشنطن جسرين على نهري الفرات والخابور بريف دير الزور لتقطيع أوصال المدينة.

جاء ذلك في سياق المخطط المرسوم بعناية لتدمير البنى التحتية التي عجزت التنظيمات التكفيرية عن تدميرها، في المدينة وفي إطار سلسلة طويلة من استهداف سورية شعباً وجيشاً وبنى اقتصادية وخدمية.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت أنه في حال عدم صدور إدانة للجريمة التي ارتكبتها طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بقصفها مناطق مدنية في سورية فإن روسيا ستعتبر ذلك محاولة لمساعدة الإرهابيين، في حين شددت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي أن الغارات تشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي.

في الأثناء تابعت وحدات من قواتنا المسلحة عملياتها في مواجهة الإرهاب التكفيري، حيث قضت وحدة من الجيش على مجموعة من إرهابيي داعش في محيط حقل المهر بريف حمص الشرقي. في وقت دمرت وحدة من الجيش مقر قيادة و3 آليات لتنظيم جبهة النصرة وقضت على 10 من إرهابييه في التمانعة بريف إدلب. فيما نفذت وحدات من الجيش العاملة في درعا عمليات مكثفة على تجمعات وبؤر الإرهابيين أسفرت عن تكبيدهم خسائر كبيرة في العديد والعتاد.

ففي إطار استهدافه للبنى التحتية في سورية تحت مزاعم الحرب على تنظيم “داعش” أغار طيران “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة على جسرين فوق نهري الفرات والخابور بريف دير الزور، وأدت الغارات إلى تدمير جسر في بلدة الصور الواقعة على نهر الخابور في الريف الشمالي وجسر في بلدة البصيرة الواقعة على نهر الفرات في الريف الشرقي للمحافظة بغية تقطيع أوصال ريف دير الزور على ضفتي الفرات.

وجاء الاعتداء الجديد للتحالف بعد أقل من 24 ساعة على ارتكاب طائراته مجزرة جديدة في بلدة حساجك بريف حلب الشمالي أسفرت عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين على الأقل، وأعلن المركز الروسي لتنسيق التهدئة في سورية أمس عن رصد تنفيذ طائرتين تابعتين للتحالف الدولي غارات على بلدة حساجك السورية استشهد إثرها 6 أشخاص وأصيب 4 آخرون بجروح.

وأشار المركز في بيان له نشر على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إلى أنه تلقى من مجلس محلي في مدينة عفرين بمحافظة حلب معلومات بشأن تعرض بلدة حساجك لغارة جوية نحو الساعة 3 بعد منتصف الليل يوم 18 تشرين الأول، وأوضح أنه وبنتيجة الغارة تم تدمير اثنين من المباني السكنية واستشهاد 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة، وأضاف: إنه لم تكن طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية أو القوات الجوية السورية بهذه المنطقة.

ولفت البيان إلى أن طائرات التحالف الدولي نفذت مهام لها ليلة 18 تشرين الأول بالقرب من بلدة حساجك، وقد رصدت وسائل مراقبة الأجواء في ذلك الوقت في تلك المنطقة طائرتين من نوع “اف 16” تابعتين للقوات الجوية البلجيكية.

إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن الكرملين ينتظر رد فعل الولايات المتحدة وأوروبا إزاء غارات الطائرات البلجيكية على البلدة، وقال: إن الكرملين مهتم برد فعل شركائنا في أوروبا وواشنطن حول هذه المسألة.

وفي سياق متصل أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه في حال عدم صدور إدانة للجريمة التي ارتكبتها طائرات بلجيكية تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بقصفها مناطق مدنية في بلدة حساجك فإن روسيا ستعتبر ذلك محاولة لمساعدة الإرهابيين في سورية، وقالت: إننا بانتظار رد مناسب من التحالف وبالطبع من بلجيكا ومن جميع المؤسسات الدولية التي كانت قلقة ومهتمة للغاية بهجمات الطيران الروسي في مدينة حلب وبسقوط ضحايا مدنيين هناك، وشددت على أنه من غير المقبول تماماً استغلال التهدئة الإنسانية التي أعلنتها روسيا في حلب والتي تهدف بالأساس إلى تخفيف معاناة سكان المدينة لأغراض أخرى.

بدورها أكدت إيرينا ياروفايا نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي أن الغارات الجوية على مناطق مدنية في بلدة حساجك تشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي، وقالت: لا يجوز للتحالف تفسير مثل هذه الضربات بأنها خطأ إلى ما لا نهاية أملاً في سذاجة المواطنين وتستر وسائل الإعلام عليه، مشددة على أن الغارات الأمريكية وغارات الدول الأخرى في التحالف الدولي والتي تستهدف المدنيين وتعرقل جهود مواجهة الإرهابيين تشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الإنساني الدولي وأعمال عنف، وأضافت: المسألة الأهم التي نواجهها هي أن تنظيم داعش بات يحتمي تحت غطاء التحالف الدولي في حين أن المستهدف هو الشعب السوري، مؤكدة أنه لا مفر من تحميل مرتكبي هذه الأفعال المسؤولية أمام المجتمع الدولي وأمام الشعب السوري .

الجيش يدك تجمعات التكفيريين في حمص وإدلب ودرعا

ميدانياً، اشتبكت وحدة من الجيش مع مجموعة من إرهابيي تنظيم داعش حاولت التسلل والهجوم باتجاه حقل المهر النفطي بريف حمص الشرقي، وانتهى الاشتباك بإحباط الهجوم ومقتل أفراد المجموعة وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد حربي.

وفي ريف إدلب وجهت وحدة من الجيش ضربات مكثفة على تجمعات وتحركات إرهابيي جبهة النصرة في بلدة التمانعة في الريف الجنوبي وأسفرت الضربات عن تدمير مقر قيادة للتنظيم التكفيري و3 آليات والقضاء على أكثر من 10إرهابيين من بينهم المتزعم المدعو أبو العلاء من سراقب.

وفي درعا وريفها نفذت وحدات من الجيش عمليات مكثفة على تجمعات وبؤر الإرهابيين في منطقة درعا البلد أسفرت عن تكبيدهم قتلى ومصابين في الطرف الغربي لمخيم النازحين وتدمير دشمتي رشاشين جنوب خزان الكرك وغرب جامع بلال الحبشي ومرصد للمراقبة في حي العباسية. واشتبكت وحدة أخرى مع مجموعة إرهابية تسللت من مزرعة السرو شرق مدينة بصرى الشام ما أدى إلى إفشال التسلل بعد مقتل وإصابة عدد كبير من الإرهابيين.