أكد في مقابلة مع التلفزيون السويسري أن سورية مستمرة في محاربة الإرهاب وإقامة حوار بين السوريين الرئيس الأسد: الهستيريا حول حلب سببها الوحيد أن الدول الغربية تشعر أنها تخسر آخر أوراق الإرهاب في سورية

ما نقوم به هو الدفاع عن بلادنا ضد إرهابيين يقومون بغزو سورية كعملاء لدول أخرى

حماية المدنيين تتطلّب التخلّص من الإرهابيين وهذه مهمتنا الدستورية والقانونية

تقويض وإلحاق الأذى بمقومات عيش السوريين قاسم مشترك بين الإرهابيين وأوروبا

أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن حماية المدنيين في حلب تتطلّب التخلّص من الإرهابيين، وهذه مهمتنا طبقاً للدستور والقانون، وتساءل سيادته في مقابلة مع برنامج “روند شو” في التلفزيون السويسري “SRF1” بثّت أمس، “كيف تستطيع حمايتهم بينما لا يزالون تحت سيطرة الإرهابيين؟”، و”هل دورنا أن نقف مكتوفي الأيدي ونراقب؟!” و”هل نستطيع بذلك حماية الشعب السوري؟!” ليجيب: علينا أن نهاجم الإرهابيين، فقد تعرض المدنيون للقتل على أيدي الإرهابيين، وكان الإرهابيون يسيطرون عليهم بشكل كامل. وهذا بديهي، وشدد على أن كل الهستيريا السائدة في الغرب بشأن حلب لسبب واحد، وهو أن الإرهابيين في وضع سيئ، ولأن الجيش السوري يحقق تقدّماً، والدول الغربية، وخصوصاً الولايات المتحدة وحلفاءها مثل بريطانيا وفرنسا، تشعر بأنها تخسر آخر أوراق الإرهاب في سورية، وأن المعقل الرئيسي للإرهاب اليوم هو حلب.

وشدد الرئيس الأسد على أنه طبقاً للقانون الدولي فإننا كرئيس وحكومة وجيش سوري ندافع عن بلادنا ضد الإرهابيين، الذين يقومون بغزو سورية كعملاء لدول أخرى، وعلى أن أول من ينبغي أن يحاكم تحت عنوان “مجرم حرب” هم المسؤولون الغربيون، بداية بجورج بوش الذي غزا العراق دون أي تفويض من مجلس الأمن، وكاميرون وساركوزي اللذين قاما بغزو وتدمير ليبيا دون تفويض من مجلس الأمن، والمسؤولين الغربيين الذين يدعمون الإرهابيين طوال السنوات الخمس الماضية في سورية، سواء بمنحهم مظلة سياسية أو دعمهم بشكل مباشر بالأسلحة أو فرض حصار على الشعب السوري أدى إلى مقتل آلاف المدنيين السوريين.

وأضاف الرئيس الأسد: لقد حاول الغرب دائماً شخصنة الأمور، وذلك للتغطية على الأهداف الحقيقية المتمثّلة في قلب الحكومات والتخلّص من رؤساء معينين لاستبدالهم بدمى تناسب أجنداتهم، وأكد أنه بالنسبة له، كرئيس، ما يهتم به أولاً وقبل كل شيء هو كيف ينظر له الشعب السوري، وأصدقاء سورية، مثل روسيا وإيران والصين وباقي أنحاء العالم، وليس الغرب.

وحول أزمة المهاجرين، أكد الرئيس الأسد أن الناس يغادرون سورية لعدة أسباب رئيسية، الأول: هو أفعال الإرهابيين المباشرة المتمثّلة في قتل الناس، والثاني: هو أفعالهم التي تهدف إلى شل الحياة في سورية من خلال مهاجمة المدارس وتدمير البنية التحتية في سائر القطاعات، والثالث: الحصار الذي فرضه الغرب والذي دفع العديد من السوريين إلى البحث عن سبل للعيش خارج سورية، وشدد على أن دور الإرهابيين ودور الغرب واحد في تقويض وإلحاق الأذى بمقومات عيش السوريين، أي أن هذا الدور قاسم مشترك بين الإرهابيين وأوروبا، وأوضح أن كل من يحمل الأسلحة ويقتل الناس تحت أي مسمى ويرتكب جرائم تخريب المؤسسات وتدمير الممتلكات العامة والخاصة فهو إرهابي، وكل من يتبنى مساراً سياسياً لإحداث أي تغيير يريده فهو معارض، وأكد أن لدينا معارضة حقيقية وأشخاص يعيشون في سورية وينتمون إلى الشعب السوري، وهؤلاء ليسوا معارضة تشكّلت في دول أخرى مثل فرنسا أو بريطانيا أو السعودية أو تركيا.

ووصف الرئيس الأسد الرواية الغربية بقصف المستشفيات في حلب بالكاذبة، وقال: عندما يقولون إننا نقصف المستشفيات فإن ذلك يعني أننا نقتل المدنيين، وتساءل: لماذا تقوم الحكومة بقتل المدنيين، سواء كانوا بالمستشفيات أو الشوارع أو في المدارس أو أي مكان آخر، وأضاف: عندما نقتل السوريين، كحكومة أو كجيش، فإن الجزء الأكبر من المجتمع السوري سيقف ضدنا، فلا يمكن أن تنجح في حربك إذا كنت تقتل المدنيين، وأكد أن كل حرب سيئة، وللأسف في كل حرب ضحايا أبرياء، سواء كانوا أطفالاً أو نساء أو كباراً في السن، ولهذا السبب فإن علينا أن نحارب الإرهاب.

وأكد الرئيس الأسد أن الدعائم الرئيسية للسياسة العامة للدولة تقضي محاربة الإرهاب، وإقامة حوار بين السوريين، والمصالحات، وأضاف: يمكن إجراء حوار مع كيانين، الأول: يتمثّل في الكيانات السياسية، سواء كانت مع أو ضد أو في الوسط، والثاني: مع كل مسلح مستعد لتسليم سلاحه من أجل تحقيق الأمن أو الاستقرار في سورية.

وحول الهدنة الإنسانية في حلب، قال الرئيس الأسد: هو وقف قصير للعمليات من أجل السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى مناطق مختلفة في حلب، وفي الوقت نفسه السماح للمدنيين الذين يرغبون بمغادرة المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون والانتقال إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ووصف هذه الخطوة بأنها مُهمّة كبداية، لكنها ليست كافية، وأضاف: المسألة تتعلق بالاستمرار في مساعدة أولئك المدنيين على المغادرة. أغلبيتهم تريد مغادرة المنطقة التي يسيطر عليها الإرهابيون لكنهم لا يسمحون لهم بذلك، فهم إما يقتلونهم أو يقتلون أسرهم إذا غادروا تلك المنطقة.

وحول الموقف الروسي، أكد الرئيس الأسد أن روسيا تقف إلى جانب الحكومة الشرعية والشعب السوري، وتريد ضمان سيادة القانون الدولي، وليس الأجندة الغربية المتمثّلة في الإطاحة بكل حكومة لا تلائمها، كما تستهدف روسيا عدم تفشي الإرهاب في المنطقة، لأنه سيكون لذلك أثر سلبي على روسيا نفسها، وعلى أوروبا وسائر أنحاء العالم.