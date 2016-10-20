تلقى اتصالاً من الرئيس الروسي حول الجهود المبذولة لحل الأزمة الرئيس الأسـد: سـوريـة مـصممـة عـلى مكـافحـة الإرهـاب ومستمرون بتفعيل المسار السياسي

الرئيس بـوتين: مـوقفنـا تجـاه سـورية ثـابت

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جرى خلاله بحث المستجدات الأخيرة المتعلقة بمحاربة الإرهاب في سورية والجهود السياسية المبذولة لحل الأزمة فيها.

وأكد الرئيس بوتين خلال الاتصال ثبات الموقف الروسي تجاه سورية، والمتمثّل بالاستمرار في محاربة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

من جانبه شكر الرئيس الأسد الرئيس بوتين على الجهود التي تبذلها روسيا على الساحة الدولية رغم الضغوط التي تتعرّض لها من بعض الدول لثنيها عن الاستمرار بالتمسك بقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول.

وأكد الرئيس الأسد تصميم سورية على مكافحة الإرهاب بالتوازي مع إنجاز المصالحات الوطنية والاستمرار بالعمل باتجاه تفعيل المسار السياسي لحل الأزمة في سورية.

وكان الرئيسان الأسد وبوتين أشارا في اتصال هاتفي خلال شهر آذار الماضي إلى أن “عمل سلاح الجو الروسي سمح بتحقيق نقلة نوعية في محاربة الإرهابيين وتفكيك بنيتهم التحتية وإلحاق خسائر بشرية جسيمة بهم”.

سانا