استشهاد فلسطينية في نابلس وحملة اعتقالات في الضفة

استشهدت فتاة فلسطينية، أمس، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليها جنوب نابلس في الضفة الغربية، وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الفتاة الفلسطينية عند حاجز زعترا العسكري جنوب نابلس بحجة محاولتها طعن أحد الجنود ما أدى إلى استشهادها على الفور.

وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز في أعقاب الحادث ومنعت مرور المركبات الفلسطينية كما وصلت إلى المكان تعزيزات عسكرية كبيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال 24 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال داهمت قريتي سلوان والعيسوية واعتقلت 13 شاباً، في حين اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدة الطور وحي وادي الجوز في القدس المحتلة، وشابين من قرية مادما، وشاباً من بلدة بيت ريما، وشابين من مخيم نور شمس في طولكرم، وفتيين من بلدة نحالين.

وفي غزة توغلت عدة آليات للاحتلال شرق بيت حانون شمال قطاع غزة وشرعت بأعمال تسوية وتجريف في الأراضي الزراعية للمواطنين.

كما كثّفت مجموعات من المستوطنين من اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال وقاموا بتخريب متوضأ للصلاة.

وبحسب الناشطين الفلسطينيين فإنّ أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك تصاعد بشكل ملحوظ بعد قرار اليونسكو الذي أكّد أنّ الأقصى تراث إسلامي خالص.

إلى ذلك دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين المجتمع الدولي وكل المؤسسات الحقوقية في العالم إلى الوقوف عند مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لكف يده عن مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ووقف إجراءات التهويد، وحذر، في تصريح على هامش أعمال مؤتمر الإفتاء العالمي، من الدعوات المسعورة التي تطلقها الجمعيات الاستيطانية والجمعيات المتطرفة للاقتحامات الجماعية للمسجد الأقصى المبارك، وقال: “حان الوقت للوقوف أمام الاحتلال الذي يروج منذ العام 1967 أكاذيب وأوهاما وخيالات بأحقيته في القدس”، ولفت المفتي إلى أن قرار اليونسكو الخاص باعتماد القدس الشرقية تراثاً إسلامياً خالصاً يعتبر عودة الحق لصاحبه وصفعة للاحتلال، مؤكداً أن هذا القرار مهم جداً وخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يتعرّض فيها المسجد الأقصى لأخطر هجمة إسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولذلك يجب أن يتمّ تفعيل قرار اليونسكو فوراً على أرض الواقع.

وكالات