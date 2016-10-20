المحـافظة تشـنّ حملة إزالة إشغالات وبسطات البرامكة

دمشق-فداء شاهين:

شنت محافظة دمشق، أمس، حملة غير مسبوقة على البسطات والإشغالات المخالفة التي تغزو منطقة البرامكة منذ سنوات وتجعل مركز المدينة المكتظ بالأصل بؤرة للزحام والفوضى والتلوّث.

وأوضح أمين عام محافظة دمشق الدكتور بشار الحفار لـ”البعث” أن الحملة التي قامت بها المحافظة لإزالة البسطات والتجاوزات المخالفة في منطقة البرامكة جاءت بناء على توجيهات المحافظ الحاسمة بإنهاء هذا التواجد المؤذي وغير اللائق، حيث تمت مصادرة الإشغالات والبسطات المخالفة “الشوادر وعوارض الحديد” بينما تركت الأكشاك المرخصة أصولاً.

وأكد الحفار متابعة عملية إزالة التجاوزات بشكل دوري في كافة المواقع على مستوى مدينة دمشق، لاسيما أن هذه الإشغالات دفعت للمزيد من الشكاوى تجاه من أغلق الأرصفة بشكل كامل ما تسبب بعدم وجود ممرات للمواطنين والطلبة وعرقلة الحركة، وبالتالي لم تعد القضية قضية قطع أرزاق أو منع ممارسة نشاط حر بقدر ما هي أزمة حقيقية لا يمكن السكوت عنها.