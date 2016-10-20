مجلس الشعب يدعو لتحسين خدمات الاتصالات الظفير: خدمات الجيل الرابع خلال خمسة أشهر

دمشق-عمر المقداد:

نجح الأسلوب اجديد في “مداورة الكلام” بين أعضاء مجلس الشعب ووزير الاتصالات والتقانة في خروج كل من طرفي المعادلة، السلطتين التشريعية والتنفيذية، راضياً بما طُرح، وذلك خلال جلسة مجلس الشعب، التي انعقدت أمس برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس، وحضور وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير.

وفيما بدا النمط السابق في طرح تساؤلات الأعضاء دفعة واحدة، ومن ثم الاستماع إلى رد الوزير المختص ينعكس رتابة على الجلسة، فقد اتضح أن الأسلوب الذي ارتأته رئيسة المجلس بإعطاء الكلام أولاً للوزير كي يقدّم لمحة موجزة في دقائق سريعة، ومن ثم فتح باب الأسئلة جزئياً أمام أعضاء المجلس، ليقوم الوزير بالرد، ثم معاودة طرح الأسئلة، ليعود الوزير ويرد، “تكتيك ناجح”، حتى وإن كان غير معهود، ما انعكس حيويّة على الجلسة.

وأكدت الدكتورة عباس في مداخلة افتتحت بها الجلسة أن قطاع الاتصالات يشكل شريان الاقتصاد الوطني، وهو الحامل للكثير من النشاطات الاقتصادية للقطاعين العام والخاص، ويعود بموارد مالية ضخمة على خزينة الدولة، موضحة أن كوادر قطاع الاتصالات قاموا بدور بطولي خلال سنوات العدوان على سورية، وكانوا حاضرين مع الجيش في جبهات القتال، وكل المواقع لمعالجة الأعطال في شبكة الاتصالات جراء الأعمال الإرهابية، داعية أعضاء المجلس إلى تقديم تساؤلات موجزة، معمّقة ومباشرة تطال عمق القطاع وأن يشيروا إلى حالات الترهل وحالات النجاح والحلول الممكنة للمضي به في دوره الوطني.

وبالانتقال إلى تساؤلات الأعضاء، وفي موضوع الانترنت،

فقد طالبوا الوزارة بتأمين وصول خدمة الانترنت إلى كل المناطق بالجودة المطلوبة، وزيادة عدد البوابات، ومعاجلة رداءة الخدمة، وخصم تكلفة الأعطال لصالح المشترك، وتخصيص بوابات لذوي الاحتياجات الخاصة بنصف القيمة.

وبخصوص الهاتف الخلوي، تساءل الأعضاء عن ارتفاع فواتير الخطوط الخلوية، ولماذا لا يكون احتسابها بالثواني بدلاً من الدقائق، ودعوا إلى أن تكون المكالمات المحلية وخدمات الانترنت مجانية للصحفيين، إلى جانب تخفيض سعر مكالمات الخلوي لهم، وتساءلوا عن سوء تغطية الهاتف الخلوي، وتأثير الأبراج الخلوية الموضوعة على أسطح الأبنية السكنية على صحة المواطنين، وكيفية وضع تعرفة إشغال الأبراج الخلوية على الأبنية السكنية، وتفعيل التشاركية مع الشركات الخلوية لتقديم خدمات أفضل للمشتركين.

وبشأن الهاتف الثابت، دعا الأعضاء إلى تحسين الخدمة في كل المناطق، وإعلام المواطن قبل قطع خطه الهاتفي الثابت.

كما تناولت المداخلات موضوع الحكومة الالكترونية والدفع الالكتروني وإمكانية إحداث نظام “راديو تكسي” واللواقط الشمسية، والاستفادة من معطيات الهيئة العامة للاستشعار عن بعد في تقديم خرائط زراعية أو جيولوجية أو بيئية تستفيد منها مؤسسات الدولة، وتطوير عمل المؤسسة العامة للبريد نحو الخدمات الالكترونية، وخاصة أن للمؤسسة فروعاً في كل المحافظات.

وفي رده على أسئلة أعضاء المجلس، أكد وزير الاتصالات والتقانة أن الوزارة استطاعت بناء “قلب شبكة الاتصالات” وتجهيز البنية التحتية للتوقيع الالكتروني والدفع الالكتروني، وأن إنجاز ذلك بشكل كامل يحتاج إلى سنتين، مشدداً على أنه لا يمكن أن يكون هناك دفع الكتروني أو مراسلات الكترونية من دون إنجاز التوقيع الالكتروني الرقمي، كاشفاً أن الوزارة ستطلق خلال خمسة أشهر خدمات الجيل الرابع من الاتصال الخلوية، وأشار إلى أن عدد بوابات الانترنت ارتفع من 70 ألف عام 2010 إلى مليون و100 ألف نهاية 2015 وأن هناك فائضاً في البوابات بمحافظة دمشق يبلغ 36 ألف بوابة، وأن الوزارة جاهزة لتركيب 400 ألف هذا العام وغالبيتها في محافظة حلب، ليصل عددها في سورية إلى مليون ونصف وهو من أعلى المعدلات بين دول المنطقة.

وبالنسبة للخطوط الهاتفية، أوضح الوزير أن هناك خمسة ملايين ونصف مليون رقم هاتف مشترك، يعمل منها حالياً ثلاثة ملايين و300 ألف خط، وهناك 700 ألف خط تعمل من دون مكالمات لغياب أصحابها، والباقي خارج الخدمة بسبب الأعمال الإرهابية، متوقّعاً أن تصل إيرادات الشركة السورية للاتصالات العام القادم إلى 54 مليار ليرة.

ولفت وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تمكّنت من تمديد كابل ضوئي من حمص إلى حلب مروراً بمدينة السلمية، وبطول 260 كيلومتر لإيصال خطوط الهاتف، واستطاعت إعادة الخدمات الهاتفية والالكترونية لكل منطقة تم تحريرها من الإرهاب، وستواصل ذلك.

وبالنسبة للشركات المشغلة للهاتف النقال، أوضح الوزير أنه تم تدمير30 % من أبراجها ومعداتها كلياً و20 % جزئياً، مشيراً إلى أن عدد مشتركي الهاتف الجوال 12 مليوناً على الجيل الثاني و3 مليون على الجيل الثالث، وأن الإيرادات السنوية المباشرة للشبكة الخلوية بلغت 82 ملياراً لعام 2015.

وبالنسبة للمؤسسة العامة للبريد، أكد سعي الوزارة إلى تحديث عملها نحو الخدمات الالكترونية، وسيتم إقرار مشروع قانون جديد بشأنها، ومع الاستفادة من التشاركية وعلى أن تقدم خدمات نوعية للمواطنين.

وبشأن الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، أوضح الوزير أنها تمكنت من بناء محطة استقبال فضائية للاستشعار عن بعد ونعمل بالتعاون مع الأصدقاء لتأمين احتياجات وزارة الزراعة والنفط والموارد المائية، وكل ما تحتاجه الجهات الحكومية من صور وخرائط.

وبالنسبة لمشروع اللواقط الشمسية، بين أنه تم توقيعه منذ ثلاثة أشهر وهنالك 250 موقعاً للواقط سيتم وضعها بالخدمة العام القادم، وأشار إلى أن الوزارة مستعدة لدراسة موضوع مجانية المكالمات المحلية والانترنت للصحفيين، وأن بدل إيجار أبراج الاتصالات الخلوية أمر يخص الشركات المشغلة والمؤجرين، وأن الانترنت يصل إلى جميع المحافظات، وأن سرعته تتعلق بعوامل كثيرة، وأنه من واجب العاملين الفنيين في المراكز الهاتفية الثابتة إصلاح أي عطل هاتفي أو خط انترنت للمواطنين، وقد جرى توجيه المراكز بعدم قطع أي خط هاتف ثابت يوم الخميس.