تحديات “التأمين الصحي” تنذر بتدهوره مـا لـم يتمّ اسـتدراكهـا

دمشق-البعث:

شخّصت المؤسسة العامة السورية للتأمين واقع التأمين الصحي، منذرة بتدهور هذا المشروع في حال عدم استدراك ما يتعرض له من تحديات تتعلق بمزودي الخدمة والتعرفة الطبية، وبالمؤمن له من حيث التغطيات الخاصة ببوليصة التأمين الصحي في القطاع الإداري، وبعلاقة المؤسسة من جهة بدل التأمين الخاص ببوليصة القطاع الإداري.

ويوضح مدير عام المؤسسة الدكتور ياسر المشعل أن التكلفة ازدادت خلال عام 2015 عنها في الأعوام السابقة حسب طبيعة الإجراء بنسبة 35 % داخل المشفى، 30 % فحوصات خارجية، و70 % أدوية موصوفة، و50 % زيارات الطبيب، وبالتالي هناك زيادة واضحة ومضطردة بتكلفة المؤمن وعدم كفاية قسط التأمين البالغ 8000 ل.س. مع العلم أنه لم يتم إضافة الأتعاب الإدارية إلى التكلفة بل اقتصرت الأرقام على تكلفة الاستفادة من الخدمة التأمينية، بالإضافة إلى أنه لم يتم احتساب تكلفة ارتفاع أسعار الأدوية الأخير.