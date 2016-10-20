غارات عنيفـة على صـنعـاء تنـذر بانهيار الهدنة اليمنية قبل بدايتها

قبل ساعات على سريان “هدنة” ستدوم ثلاثة أيام قابلة للتجديد في اليمن، أكد ما يسمى الناطق العسكري لتحالف بني سعود اللواء أحمد عسيري أن الهدنة اليمنية هي على المستوى السياسي فقط وليس على المستوى العسكري!.

ووفق مراقبون فإن تصريحات العسيري تدلّ على نوايا مبيته لقوى العدوان من حيث تصعيدها الميداني وكسب الوقت السياسي لكي يتم ترتيب قوى المرتزقة على أرض الميدان وكسب الوقت ليس إلا، ويتساءلون: عن تناقضات العدوان السعودي، فكيف يعلن ولد الشيخ عن هدنة بتنسيق بين الأطراف اليمنية، ويطالب المجلس السياسي في صنعاء بوقف كامل للعدوان ورفع الحصار البري والبحري والجوي، بينما يعلن عسيري أن الهدنة بين السياسيين فقط ولم تصل الى المستوى العسكري!. وتأتي تصريحات العسيري فيما شنت طائرات تحالف بني سعود عدة غارات عنيفة غرب العاصمة صنعاء، وقصفت معسكر الصيفي وسط مدينة صعدة، وقال شهود عيان: إن الطائرات الحربية حلّقت بشكل مكثّف فوق المنطقة، وشنت ثلاث غارات على معسكر الحفا جنوب غرب صنعاء، في وقت تدور معارك عنيفة على عدة جبهات بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة،

وقوات الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي المدعوم من تحالف العدوان من جهة ثانية.

وتركّزت المواجهات بين الجيش واللجان وقوات هادي في شمال البلاد، لاسيما قرب الحدود مع السعودية وفي المناطق القريبة من صنعاء، وأكد مصدر إعلامي مصرع عشرات المرتزقة وجرح آخرين، وتدمير 4 آليات عسكرية سعودية خلال صد زحف ومحاولة تقدّم للعدو باتجاه منفذ البقع.

من جهته، أعرب ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، في لقاء مع ولد الشيخ أحمد بموسكو، عن قلق بلاده البالغ لانتهاكات القانون الدولي الإنساني وسقوط ضحايا مدنيين باليمن.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن اللقاء ركز على مهام التسوية السياسية في اليمن، ووقف الصراع المسلح الدموي المستمر هناك، والذي يشارك فيه كذلك التحالف العربي الذي تقوده السعودية، مضيفاً: يوجد توافق عام على أن إحلال السلام والاستقرار واستعادة الدولة في اليمن، سيتطلب حلولاً تفاوضية مقبولة من الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع القوى الاجتماعية والسياسية الكبرى في البلاد.

وناقش الجانبان أيضاً قضايا تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي المأساوي في اليمن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع مناطق البلاد، ورفع الحصارين الجوي والبحري عن اليمن.

وهذه التطورات رافقها تدهور مريع في الجوانب الإنسانية، إذ ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بوباء الكوليرا إلى عشرين حالة وانتشر إلى ثلاث محافظات أخرى، بعد أن كان مقتصراً على صنعاء، حيث سجلت سبع إصابات في مدينة عدن، كما سجلت إصابتان في محافظة لحج المجاورة لعدن ومحافظة البيضاء.

وكالات