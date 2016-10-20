تحرير أكثر من 350 كم مربعاً جنوب الموصل و”الدواعش” يفرون تحت أنظار التحالف الأمريكي

حذّرت روسيا، وقبل حوالي أسبوع تقريباً من بدء العمليات العسكرية لتحرير الموصل، من تهريب الدواعش من العراق إلى سورية، وبالأمس، حذّرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية مجدداً أنها تراقب احتمال تسلل إرهابيين من تنظيم “داعش” من الموصل باتجاه الأراضي السورية، فيما أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية تحرير أكثر من 350 كم مربع جنوب مدينة الموصل منذ انطلاق عمليات تحريرها من سيطرة تنظيم “داعش”.

وبيّن رئيس الهيئة الجنرال فاليري غيراسيموف أن الاهتمام الأساسي لروسيا “يرتكز على محاولات محتملة لإرهابيين من “داعش” للهروب من الموصل أو مغادرتها باتفاق ودون عرقلة باتجاه سورية”، مؤكداً أنه “يجب القضاء على الإرهابيين في مكان تواجدهم وليس مطاردتهم من بلد إلى آخر”، واعتبر أن عملية تحرير الموصل من إرهابيي “داعش” لم تبدأ عملياً حتى الآن، لافتاً إلى أن “الجانب الروسي يتابع بشكل مستمر سير عملية محاصرة إرهابيي “داعش” في مدينة الموصل، حيث قام بإعادة توجيه أجهزة استطلاع فضائية إلى تلك المنطقة إضافة إلى وجود أكثر من 10 طائرات استطلاع بما في ذلك طائرات دون طيار تعمل بالقرب منها”.

ولفت رئيس هيئة الأركان الروسية إلى أن الولايات المتحدة “لم تقم بخطوة عملية من أجل مكافحة الإرهاب الدولي”، مشيراً إلى أن جغرافيا منطقة الحدود العراقية السورية تسمح لقوات التحالف الدولي من الناحية العسكرية “بتأكيد تمسكها بمكافحة الإرهاب”.

إلى ذلك، شدد مجلس الوزراء العراقي أيضاً على ضرورة عدم السماح بتسلل أو تهريب عناصر داعش من العراق إلى سورية أو إلى الحدود العراقية مع الدول المجاورة.

وفي السياق نفسه، كشف مصدر عراقي أن تنظيم “داعش” الإرهابي أخلى مدينة الموصل من زوجات متزعمي التنظيم المتطرّف وأرسلهن إلى سورية بإيعاز من متزعمه الإرهابي أبو بكر البغدادي، وأضاف: “مدينة الموصل باتت خلال اليومين الماضيين خالية من نساء متزعمي “داعش” خاصة ممن يحملن جنسيات عربية أو أجنبية بعد نقلهن إلى مدن ينتشر فيها إرهابيو التنظيم في سورية ولا سيما مدينة الرقة”.

الأمر الذي يؤكد أن هناك أطرافاً، وخاصة واشنطن وحلفاءها وأتباعها في المنطقة، ترغب بإطالة أمد الحرب، ولا يهمهما مصير وسلامة ما يقرب من 2 مليون مدني في الموصل، لأنها مهتمة بإعادة الإعمار وبتوزيع الحصص وتقسيم النفوذ، والدليل على ذلك أن الرئيس الأمريكي، وعلى الرغم من أنه سيخرج قريباً من البيت الأبيض، أعلن أن لديه سيناريوهات وخططاً في المجال الإنساني من أجل الموصل بعد تحريرها!!.

يأتي ذلك فيما كشف قائد العمليات المشتركة في العراق، طالب شغاتي، في مؤتمر صحفي، أن لتنظيم “داعش” ما بين 5000 و6000 إرهابي يقاتلون في داخل الموصل، نقلاً عن معلومات استخبارية، وأضاف: “إن الخطة تنفّذ بشكل أسرع مما خطط لها”، مشيراً إلى تطويق الموصل من كافة المحاور، كما توقّع تحريرها بشكل سريع.

من جانبها ذكرت خلية الإعلام الحربي: “أن قطعات الفرقة 15 تمكّنت من تحرير قرية الزاوية التابعة لناحية القيارة ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها”، مشيرة إلى أن القوات الأمنية كبدت إرهابيي “داعش” خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات، فيما قال ضابط في القوات البرية العراقية: “إن القوات الأمنية تستعد الآن للسيطرة على قرية قرقوش في قضاء الحمدانية”.

إلى ذلك قال المتحدّث باسم العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، “إن عمليات معركة قادمون يا نينوى ما زالت مستمرة في المحاور والخطة التي رسمت بدقة”، مبيناً أن المساحة الكبيرة التي تحررت خلال اليومين الماضيين “فاقت التوقعات”، حيث تمّ تحرير العشرات من القرى.

هذا وأكدت قيادة الحشد الشعبي أنها ستدعم هجوم الجيش العراقي على الموصل والمدن المحيطة بها، التي تخضع لسيطرة “داعش”، فيما حذّر مسؤولون أمريكيون من أن “داعش” قد يلجأ لاستخدام أسلحة كيماوية بدائية، في محاولة لصد الهجوم على الموصل.

وكالات