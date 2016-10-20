قيادة الجيش تدعو جميع المسلحين إلى ترك السلاح وتضمن استفادتهم من مرسوم العفو الخارجية: حريصون على استقرار حلب والاتحاد الأوروبي يفتقد أدنى درجات المصداقية

بعدما أعلنت القوات الجوية السورية والروسية عن تهدئة إنسانية في حلب خرجت أعداد من المسلحين دون أسلحتهم ومجموعة من الجرحى والمرضى والمسنين من الأحياء الشرقية إلى الريف الشمالي للمدينة، وذلك عبر الممرات الخاصة التي فتحها الجيش العربي السوري بالتنسيق مع الجانب الروسي تمهيداً لنقلهم إلى المشافي في الأحياء الغربية.

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت أن قرار إيقاف الضربات الجوية على المسلحين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب جاء تحضيراً للتهدئة الإنسانية التي ستبدأ صباح اليوم، وتستمر لثلاثة أيام، 20/21/22 تشرين الأول 2016 اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 19 مساءً، ودعت، في بيانها جميع المسلحين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب إلى ترك السلاح مع ضمان استفادتهم من مرسوم العفو.

ولفت البيان إلى أن لدى القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة معلومات دقيقة عن أماكن وجود المسلحين ومقارهم ومستودعاتهم في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، مؤكداً أن كل مسلح لا يغتنم فرصة التهدئة المعلنة سيواجه مصيره المحتوم.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية في وقت سابق “أن العسكريين الروس والسوريين قرروا تمديد التهدئة الإنسانية لمدة 3 ساعات لإخلاء المدنيين من الأحياء الشرقية في حلب وذلك بعد تلقي العديد من طلبات المنظمات الدولية”، مشيرة الى أن التهدئة ستبدأ في الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءً الأمر الذي من شأنه السماح للهلال الأحمر العربي السوري وممثلي الأمم المتحدة بتأمين خروج المدنيين والمرضى والمصابين ومرافقيهم من المدينة, موضحة أنه ستفتح 8 ممرات لإخلاء المواطنين بينها اثنان لخروج المسلحين أحدهما يؤدي إلى الحدود السورية التركية والثاني من سوق الحي إلى إدلب.

مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أكد حرص الحكومة السورية على استقرار الوضع في مدينة حلب وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أحياء المدينة، وشدد على أن الحكومة السورية تستخدم أقصى ما لديها من إمكانيات من أجل استقرار الوضع في المدينة حلب، ولفت إلى استمرار العمل بقانون العفو الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد الذي ينص على الإعفاء من كامل العقوبة على كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فاراً من وجه العدالة أو متوارياً عن الأنظار متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية.

وفي بيانٍ ثانٍ أكدت الوزارة أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى أدنى درجات المصداقية عندما يتحدث عن الوضع الإنساني في سورية، مشيرة إلى أن استمرار الاتحاد الأوروبي بالسير خلف سياسة الدول المتطرفة من أعضائه مثل فرنسا يحرمه من أي دور إيجابي في المنطقة والعالم.

وبعدما أعاقت كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا تمرير بيان روسي في مجلس الأمن بشأن حلب وعزل الإرهابيين عن “المعارضة” في سورية، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تمديد التهدئة الإنسانية في حلب من طرف واحد أمر غير وارد، مؤكدة أن اتخاذ مثل هذا القرار ممكن فقط على أساس اتفاق مشترك واشنطن وأوضحت أن تمديد التهدئة من طرف واحد يساوي التراجع ونحن لن نقدم على ذلك أبداً.

وبالعودة إلى التفاصيل السياسية، أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين حرص الحكومة السورية على استقرار الوضع في مدينة حلب وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أحياء المدينة.

وقال المصدر في تصريح لـ سانا: إن الحكومة السورية تستخدم أقصى ما لديها من إمكانيات من أجل استقرار الوضع في مدينة حلب مبيناً أنه تم ترتيب نقل السكان المدنيين دون قيود وتوفير نقل الجرحى وخروج المسلحين مع سلاحهم دون عوائق من الأجزاء الشرقية للمدينة، وأضاف إنه بهدف تحسين الأوضاع في المدينة يجري تطبيق وقف للأعمال القتالية لفترات محددة من قبل وحدات الجيش العربي السوري، كما أنه تم تجهيز سيارات لنقل الجرحى والمدنيين من منطقة الأعمال القتالية إضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ سحب وحدات الجيش والقوات المسلحة إلى مسافات تسمح للمسلحين بمغادرة الأحياء الشرقية في مدينة حلب عبر ممرين خاصين، مؤكداً استمرار العمل بقانون العفو الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد الذي ينص على الإعفاء من كامل العقوبة على كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فاراً من وجه العدالة أو متوارياً عن الأنظار متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية.

وختم المصدر تصريحه بالقول في هذه الظروف على دول الغرب وبعض الدول العربية والإقليمية وجميع المهتمين باستقرار الوضع في مدينة حلب المبادرة لاتخاذ خطوات سياسية حقيقية وليس ممارسة المماطلة السياسية.

الاتحاد الأوروبي ينصب نفسه مدافعاً عن الإرهابيين

من جهة أخرى قال مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين: تابعت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية باستخفاف ما ورد في البيان الصادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وترى أن تضليل الرأي العام وقلب الحقائق لا يليق ببعض دول الاتحاد التي أعربت أكثر من مرة وفي مناسبات عديدة عن عدم نجاعة النهج الذي يتبعه الاتحاد إزاء سورية، وأضاف: لقد كان حرياً بالاتحاد الأوروبي أن تنسجم تصريحاته مع ما يدعيه من الوقوف ضد الإرهاب وأن تتسق مع الشرعية الدولية لا أن ينصب نفسه مدافعاً عن المجموعات الإرهابية وذرف دموع التماسيح على معاناة المدنيين في حلب جراء الإرهاب والذي يسعى الجيش العربي السوري وحلفاؤه إلى تخليصهم من شروره وإعادة الأمن والاستقرار وكل مستلزمات الحياة الكريمة إلى مواطنينا في حلب، وأكد أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى أدنى درجات المصداقية عندما يتحدث عن الوضع الإنساني في سورية لأنه ومن خلال دعمه للإرهاب شريك في معاناة السوريين إضافة إلى العقوبات التي فرضها والتي تنعكس سلباً على معيشة المواطن السوري ولقمة عيشه.

وختم بالقول: إن سورية ترى أن استمرار الاتحاد الأوروبي بالسير خلف سياسة الدول المتطرفة من أعضائه مثل فرنسا سعياً للمغريات المالية الخليجية يسيء إلى دول الاتحاد قاطبة ويجعله تابعا لسياسات الآخرين ويحرمه من أي دور إيجابي في المنطقة والعالم.

تشوركين: تكثيف الجهود لفصل “معارضة واشنطن” عن الإرهابيين

إلى ذلك أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن مجلس الأمن الدولي لم يمرر بياناً روسياً بشأن حلب وعزل الإرهابيين عن “المعارضة” في سورية، وقال: بعض أصدقائنا أظهروا مجدداً وجوههم الحقيقية، مبيناً أن ثلاثة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أعاقوا تبني القرار وانضمت أوكرانيا إليهم. وأوضح: نعتقد أنه في ظل الظروف الجديدة من الضروري للدول الأعضاء في مجلس الأمن التي لديها نفوذ على جماعات المعارضة المسلحة في شرق حلب وخارجها تكثيف الجهود من أجل الانفصال المبكر للقوى المعتدلة من المعارضة عن الإرهابيين المحددين من قبل مجلس الأمن الدولي، وأضاف إنه لا بد كذلك أن تلتزم الأطراف المعنية بمنع وصول الدعم المالي والمادي إلى الأشخاص والجماعات والجمعيات المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية والمدرجة أسماؤها في قائمة الأمم المتحدة للتنظيمات الإرهابية.

وكان تشوركين أعلن في وقت سابق أمس أن روسيا وزعت بعد إعلانها عن تهدئة إنسانية في مدينة حلب مشروع بيان على مجلس الأمن الدولي يؤكد ضرورة الفصل بين “المعارضة” والتنظيمات الإرهابية في سورية.

الخارجية الروسية: تمديد التهدئة الإنسانية غير وارد

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تمديد التهدئة الإنسانية في حلب من طرف واحد أمر غير وارد مؤكدة أن اتخاذ مثل هذا القرار ممكن فقط على أساس اتفاق مشترك، وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: استبعد أن تمدد روسيا بالتعاون مع الحكومة السورية التهدئة الإنسانية من طرف واحد، موضحاً أن موسكو أكدت مرات عديدة وعلى مختلف المستويات أن المجموعات المسلحة تستغل فترات التهدئة الإنسانية لإعادة نشر قواتها وللحصول على المزيد من الذخيرة والأسلحة.

وأكد ريابكوف أن الجانب الروسي يرى محاولات أولئك الذين يتلاعبون بقضايا حلب الإنسانية والانخراط في لعبة مزدوجة لكي يدفعوا بموسكو ودمشق لوضع يضطرهما إلى تقديم تبريرات متسائلا: لماذا يجب على موسكو ودمشق أن تقدما تبريرات بسبب فشل واشنطن في عزل تنظيم النصرة عن المعارضة المعتدلة، وتابع: ولذلك سيساوي تمديد التهدئة من طرف واحد التراجع ونحن لن نقدم على ذلك أبداً، مؤكداً أن موضوع إعلان فترات التهدئة الإنسانية في حلب سيكون مطروحاً خلال مشاورات الخبراء العسكريين في جنيف وأن الوفد الروسي مستعد للمشاركة في المشاورات طالما كان ذلك ضرورياً.

بدورها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن فصل “المعارضة المعتدلة” عن الإرهابيين في حلب يجب أن يبدأ فوراً ولا يوجد أي سبب يمنع من القيام بالفصل النهائي مضيفة: نحن ننطلق من أن مثل هذه الأعمال ينبغي بدؤها مباشرة الآن كما يجب علينا في الوقت القريب جداً أن نكون شهود عيان على هذا الفصل، مبينة أن وقف عمل القوى الجوية الروسية والسورية يتعلق بالوعود التي قطعتها على نفسها الولايات المتحدة في فصل الإرهابيين عن “المعارضة المعتدلة” مؤكدة أن هذه الخطوة كانت مشروطة بالتعهدات التي أخذتها على نفسها الولايات المتحدة وبالتفصيل في إبعاد الإرهابيين عن “المعارضة المعتدلة”.

وفى تعليقها على حديث الأمم المتحدة عن وجود عقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى حلب أكدت زاخاروفا أن موسكو لا تفهم ما الذي يمنع ممثلي الأمم المتحدة من البدء بإيصال المساعدات وتخفيف الحالة الإنسانية لسكان المدينة بعد إعلان القوى الجوية السورية والقوات الجوية الفضائية الروسية عن وقف الغارات الجوية في المدينة.

باحثون روس: الغرب يعمل على تعطيل اتفاق وقف القتال

إلى ذلك أكد كبير الباحثين في مركز شراكة الحضارات في جامعة العلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية يوري زينين أن الغرب يعمل بشتى السبل على تعطيل أي اتفاق لوقف الأعمال القتالية في سورية بهدف المحافظة على التنظيمات الإرهابية المعتدلة منها وغير المعتدلة.

وقال زينين في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو إن وسائل الإعلام الغربية شنت خلال الفترة الأخيرة هجوماً إعلامياً واسعاً على القوات الجوية الروسية والسورية وذرفت دموع التماسيح بسخاء على سكان المناطق الشرقية من حلب متهمة زوراً روسيا وسورية بقتل الأطفال وتدمير المشافي بينما لم تنبس ببنت شفة عن القصف الإرهابي المستمر والآتي من الإرهابيين في المناطق الشرقية لحلب وعن أطفال حلب الذين يتعرضون لقصف صاروخي ممنهج وهم على مقاعد الدراسة، وأضاف إن التضليل الإعلامي الذي يدور حول حلب يشكل خطراً كبيراً على سير عمليات مكافحة الإرهاب حيث يتحول النبأ الصغير غير المؤكد إلى حملة إعلامية شعواء تنتشر بسرعة فائقة على المستوى الدولي، مؤكداً ضرورة فضح جرائم التنظيمات الإرهابية وإظهارها للعالم الغربي كي يدرك من أين تهب رياح الموت في حلب.

بدوره أكد رئيس اللجنة الروسية للتضامن مع شعبي سورية وليبيا سيرغي بابورين أن الإرادة المشتركة هي السبيل الوحيد لمحاربة الإرهاب مشيداً بالتعاون السوري الروسي في هذا المجال، وأوضح أن الحملة الإعلامية الموجهة ضد روسيا وسورية هي نتيجة الجهود العسكرية التي تثير حنق الأعداء وهم يرون أن سورية بدأت تطرد الإرهابيين من داعش وجبهة النصرة وغيرهما من الأراضي السورية، وأشار إلى أن الوعود الأمريكية في فصل ما يسمونها المعارضة المعتدلة عن إرهابيي جبهة النصرة ليست أكثر من خداع ومماطلة.

ولايتي: الحل السياسي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة

وفي طهران جدد مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي التأكيد انه لا حل عسكرياً للأزمة في سورية وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهائها مشيداً بصمود سورية شعباً وقيادة في محاربة الإرهاب، وشدد على ضرورة الإسراع في إعادة الأمن والاستقرار إلى سورية والمنطقة منوهاً بدعم الدول الصديقة لسورية ضد مخططات حماة الإرهاب وداعميه.

البعث- سانا- وكالات