الثلج لتبريد المنازل

اقترح علماء كنديون استخدام منظومة جديدة تستغل الثلج المجموع في فصل الشتاء لتبريد المنازل صيفاً بدلاً من استخدام المكيفات. وأوضح العلماء أن فكرتهم حول جمع الثلوج من الشوارع في الشتاء واستخدامها لتبريد المنازل لاحقاً ستكون ذات مردود اقتصادي، لأن أنظمة التكييف والتحكم في المناخ في كندا تستهلك حوالي 17% من الطاقة الكهربائية الإجمالية في البلاد، وأن معدل الاستهلاك في تزايد مستمر.

وأشار الخبراء من جامعة كولومبيا البريطانية أن التقنية الجديدة ستقلل بشكل كبير من تكاليف التبريد، كما ستساهم في حل مشكلة التخلص من الثلوج التي تتم إزالتها من الشوارع في الشمال الكندي.

وأظهرت الحسابات التي أجراها الخبراء باستخدام الكمبيوترات أن المنظومة الجديدة المقترحة ستغطى نفقاتها خلال 20 عاماً، بالإضافة إلى نتائجها الإيجابية على المناخ، حيث ستحدّ من انبعاثات ثاني أوكسيد الكبريت وغاز الفريون الصادرة عن وحدات التبريد والمكيفات، كما ستقلل من الغازات المنبعثة أثناء توليد الكهرباء التي تعدّ أحد أهم عوامل الاحتباس الحراري. تقنية التبريد باستخدام الثلج كانت معروفة منذ القرن الـ19 في البلدان الباردة، لكن عيوبها تكمن في أن تخزين الثلج بحاجة إلى مساحات تخزين واسعة، واستغنى الناس عنها بعد اختراع الثلاجات ومكيفات الهواء.