احذروا أقراص الكالسيوم

أجرى العالم الأمريكي جون أندرسون من جامعة نورث كارولاينا أبحاثاً طويلة الأمد على 2742 شخصاً من الرجال والنساء من أصول مختلفة تجاوزت أعمارهم 45 عاماً، وتناولت إحدى المجموعات من الأشخاص الذين أجري عليهم الاختبار الكالسيوم عبر الأغذية وعبر حمية خاصة، بينما تناولت مجموعة أخرى الكالسيوم عبر الأقراص المكمّلة.

وبيّنت نتائج الدراسة بشكل واضح أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من 1400 مليغرام يومياً من الكالسيوم عبر المواد الغذائية عانوا من تصلّب الشرايين وأمراض القلب بنسبة 27% أقل من الذين تناولوا الكالسيوم بمعدل يقل عن 430 مليغراماً يومياً. بينما عانى الأشخاص في المجموعة الأخرى من الذين تناولوا الكالسيوم عبر الأقراص من تصلّب الشرايين وبنسبة بلغت 22% أكثر، مقارنة مع الأشخاص في المجموعة الذين تناولوا الكالسيوم عبر المواد الغذائية فقط. وقالت العالمة إرين موشوس وهي إحدى المشاركات في الدراسة: “إن التناول الكبير للكالسيوم عبر المواد الغذائية له منافع أكثر من المضار”، بينما نصحت الجمعية العامة في ألمانيا لأطباء العظام بألا تتجاوز نسبة الكالسيوم اليومية 1500 مليغرام للبالغين و1200 مليغرام لليافعين. ويوجد الكالسيوم بكثرة في الحليب والجبن.