بروتين القمح يزيد الحالات المرضية

بروتين القمح يزيد الحالات المرضية

19 / 10 / 2016 الأخيرة

هذا المقال رقم : 37 من 41 من العدد 2016-10-20-15671

2016-10-20-15671

حذّر علماء أميركيون من أن البروتين الموجود في القمح يمكن أن يؤدّي إلى التهاب في الأنسجة خارج الأمعاء، بما في ذلك الغدد اللمفاوية، والكلى والطحال والمخ. وكشفت الأبحاث التي أجراها هؤلاء العلماء عن أن بروتين التربسين الأميليز الموجود في القمح، يمكن أن يفاقم أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي والتصلب المتعدّد ونوبات الربو، فضلاً عن مرض الذئبة، إضافة إلى أمراض الكبد الدهنية والتهاب الأمعاء. وأوضحت الأبحاث أن بروتين التربسين لا يمثل سوى 4% من إجمالي البروتينات الموجودة في القمح، لكنه يمكن أن يؤدّي إلى ردود فعل مناعية قوية في الأمعاء.

Related Posts

Leave a Reply

© جريدة البعث 2016.جميع الحقوق محفوظة.
Developing by Eng.osama