بروتين القمح يزيد الحالات المرضية

حذّر علماء أميركيون من أن البروتين الموجود في القمح يمكن أن يؤدّي إلى التهاب في الأنسجة خارج الأمعاء، بما في ذلك الغدد اللمفاوية، والكلى والطحال والمخ. وكشفت الأبحاث التي أجراها هؤلاء العلماء عن أن بروتين التربسين الأميليز الموجود في القمح، يمكن أن يفاقم أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي والتصلب المتعدّد ونوبات الربو، فضلاً عن مرض الذئبة، إضافة إلى أمراض الكبد الدهنية والتهاب الأمعاء. وأوضحت الأبحاث أن بروتين التربسين لا يمثل سوى 4% من إجمالي البروتينات الموجودة في القمح، لكنه يمكن أن يؤدّي إلى ردود فعل مناعية قوية في الأمعاء.