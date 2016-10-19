ورشة عمل لرسوم كتب الأطفال في الرواق العربي بدمشق

ورشة عمل لرسوم كتب الأطفال في الرواق العربي بدمشق

19 / 10 / 2016 الأخيرة

هذا المقال رقم : 36 من 55 من العدد 2016-10-20-15671

2016-10-20-15671

أعلنت مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة عن إقامة ورشة عمل تخصصية في رسوم كتب الأطفال للراغبين من الفنانين الشباب بإشراف الفنانة التشكيلية لجينة الأصيل تستمر من الـ20 من تشرين الثاني إلى الأول من كانون الأول القادم في صالة الرواق العربي بدمشق. واشترطت المديرية على الفنانين الراغبين بالمشاركة إرسال طلباتهم إلى مقرها قبل يوم الـ13 من تشرين الثاني القادم مرفقة بسيرة ذاتية وصورة عن الهوية الشخصية ومجموعة رسوم من أعمالهم.
وأكدت المديرية أنها ستؤمّن مكان الإقامة بالنسبة للفنانين المقبولين في الورشة من خارج دمشق وريفها.
والفنانة لجينة الأصيل حاصلة على إجازة في العمارة الداخلية من كلية الفنون الجميلة بدمشق عام 1969، عملت منذ تخرّجها في رسوم الأطفال والإشراف الفني ووضع سيناريوهات لكتب ومجلات الأطفال في سورية وعدة دول عربية، وأشرفت على العديد من ورشات العمل في هذا المجال فضلاً عن معارض عدة في التصوير الزيتي إلى جانب تأليفها ثلاثة كتب للأطفال وهي حاصلة على العديد من الجوائز المحلية والعالمية.

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