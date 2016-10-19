“آخر سيلفي”.. فيلم قصير يتناول الضغوط المجتمعية على المرأة

تتلاحق خطواتها نحو حلمها المنشود، لا يصيبها يأس ولا ملل رغم حفنة الانتقادات والصعوبات التي تواجهها، فهي تعلم أن من لا يعمل لا يخطئ، لذلك تسبر أغواراً جديدة في كل حين، وترتكب خطواتها عن سابق تصميم وإصرار، فما قد يعتبره بعضهم جريمة تراه هي جرأة وباباً لا بد أن يطرق، وفي آخر فيلم قصير لها طرقت فاتنة نورس مزيد باب الضغوط المجتمعية المتوارثة، التي تتعرّض لها الفتاة، والتي لا تتمثل بأي قوانين، وإنما هي عرف وعادة قديمة بالية لا أكثر تخلق داخل كل فتاة حالة من الصراع الداخلي والوجداني مع مجتمعها وعائلتها ونظرة الآخر لها، ففاتنة قدّمت في الدقائق الخمس لفيلمها “آخر سيلفي” قصة فتاة مطلقة دفعتها ضغوط المجتمع إلى التفكير في الانتحار كحل نهائي لمشكلتها، تعالج من خلاله الأفكار المتناقضة التي تجرّها إلى فعل الانتحار من جهة وتلك الأخرى التي تدعوها إلى الحياة ورمي ظنون وكلام الناس إلى الهاوية من جهة أخرى، فإلى أيّ الجهتين سترجح الكفة؟ تقول مزيد لـ”البعث” مبتسمة: “بالطبع لن أسمح لبطلة فيلمي بالانتحار، فأنا من أنصار الحياة”، وتضيف: “على أية حال، أنا لم أشجّع على فعل الانتحار كما اتهمني بعضهم، ففيلمي يتناول الضغوط المجتمعية الشهوانية والعدوانية والنظرة إلى المرأة في جميع حالاتها سواء كانت عازبة أم مطلقة وبين ما تمليه هذه الضغوط على عقلها المتيقّظ في جميع حالاتها اليائسة التي تدفعها إلى التفكير بأن تنهي حياتها للتخلص من شعور يدمج بين عادات واحتقان الشعور الذكوري وخاصة فيما يتعلق بالزواج”.

ويبدو جلياً أن هدف مِزيَد، من فيلمها هو دعوة المرأة إلى الإيمان بقيمتها الذاتية بعيداً عن الزواج، ولتقول لا للفكرة السائدة ( من دون زواج ليس هناك أية قيمة للمرأة)، وتظهر أسفها قائلة: “للأسف لا تزال تسيطر على المجتمع الأنا الذكورية التي لا ترى المرأة إلا كزوجة وأم تهتم بأولادها، وتحرمها من الحياة خارج هذا الإطار”، وتلفت إلى أن للمرأة أحلاماً وأمنيات لا يحق لأي كان حرمانها من تحقيقها، ويجب ألا يغيب عن الذهن أن “آخر سيلفي” الذي كانت بطلته هيا الموح وكتبته وأخرجته فاتنة مِزيَد والذي قوبل بانتقادات واتهامات موازية للتصفيق والإعجاب تم تنفيذه بأدوات بسيطة وتمويل ذاتي، ومع أنه ليس التجربة الإخراجية الأولى لمزيد التي نفّذت قبله فيلمين قصيرين حمّلتهما كذلك قضية وقيمة، فهي تصرّ على أن تلامس أفلامها جانباً توعوياً -حسب قولها- وأن تضع يدها على الجرح.

الفيلم الذي لم تحتضنه سوى وسائل التواصل الاجتماعي لاقى ترحيباً من ثلاثة مهرجانات عربية، وسيحطّ رحاله قريباً في مهرجان الجزائر ضمن “إخراج أفلام الهواة”.

لوردا فوزي