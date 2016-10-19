سرير الحكاية

د. نضال الصالح

إيمان.. أقصد اسم الفتاة التي رأيت في مطعم “البيت الحلبيّ” في هذه المدينة الملح، والتي كنت وعدتكِ بأن أحكي لك حكايتها. الفتاة الفتنة كما وصفتُ لكِ بعض فردوسها السحر.

كانت إيمان تتابع دراستها في الهندسة المعلوماتية، وبينما هي تستعدّ لامتحانات السنة الأخيرة، بل قبل أن تدخل إلى القاعة التي سيجري فيها امتحان أوّل مقرّر باغتها صهيب، زميلها في الدراسة طوال سنوات خمس، بالتمنّي عليها أن تنتظره في “كافتيريا” الكلية إذا ما سبقته في مغادرة القاعة كما يحدث عادة بسبب تفوّقها، ففعلتْ، وقبل أن يهنأ الكرسيُّ الذي اختارته بقدّها الخيزران كان صهيب لحقَ بها، ثمّ، قبل أن يستقرّ هو في الكرسيّ المواجه لها، باعدَ بين إبهام يمينه وسبابته في إشارة إلى أحد العاملين ليسعفهما بفنجانين من القهوة، ثمّ ألحقَ الإشارة بقوله ومن دون أيّ مقدّمات: “سأطلب يدك الليلة”.

قالت، أعني لصهيب: “تعلّمنا في السنة الأولى من الدراسة أنّ المدخلات الخطأ، بل الأوامر الخطأ لجهاز الكومبيوتر، لا تكتفي بمخرجات خطأ فحسب، بل، أيضاً، غالباً ما تنتهي بإصابة الجهاز بالصمم”، وتابعتْ لي: “رفضتُ الطلب طبعاً، لا لأنني لم أعتد الضغط على أمر إدخال في لوحة المفاتيح من دون التأكد من صحة الأمر فحسب، بل، أيضاً، لأنني لم أكن أحبّه”، وكانت تقصد “صهيب” الذي كما وصفته: “بينه وبين العصر الذي ننتمي إليه غيرُ حجاب على الرغم من أنّه يدرس في قسم عصريّ جداً، وسيكون أول أمر منه لي، كما أعرف عنه، وكما سمعته في غير حوار، أن أحجب شعر رأسي عن عيون الرجال، ثم بأن يكون الحجاب شرعياً حسب تعبيره، ثمّ أن أنسى أنني درست في الجامعة، وأرتضي بدور حرم أحمد عبد الجواد، أو السي سيّد، في ثلاثية نجيب محفوظ”.

وما إنْ كبحتْ إيمان، بل ما إنْ تمكّنت من كبح ما بدا لؤلؤاً يحتشد في عينيها، حتى تابعت: “ولم أكن أقدّر أن يكون صهيب وحشاً إلى ذلك الحدّ بعد أن رفضت رغبته في الاقتران بي. وجدتني طريدة ذئب في هيئة رجل. رجل! لا، لو كان رجلاً لما جعل حياتي وحياة أسرتي هجرات متبوعة بأخرى، ومن ثمّ لأجد نفسي في مواجهة ذئاب من كلّ حدب وصوب، ممّن كنت أحسب أنهم أبناء حارتي ولا يمكن لأحد منهم أن يسمح لنفسه بإيذائي، وممّن لم أكن رأيت من قبل، بل ممّن لم تعرف الحارة منذ اخترتُ أن أكون كما يجب أن أكون”.

إيمان تحكي، وأنا أرهفُ روحي لكلّ كلمة تغصّ روحها بها وتنهمر متعبةً بحطام لؤلؤ في عينيها، ولم أكن لأصدّق ما كانت تحكي لو لم أكن أعرف بنفسي، كما تعرفين أنتِ، كما يعرف أهل حلب جميعاً، ما الذي حدث في حلب قبل ما يزيد على أربع سنوات، أي منذ بدأت حلب تكابد درب الجلجلة.

سأكمل لكِ الحكاية في الرسالة الثالثة.