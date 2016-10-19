وأين يكمن الفرح؟!

موشاة بالأمل، غافية على أحزان هذي البلاد المرصودة على مدى الأزمان للوقوف بوجه الطامعين والحالمين بها، تأتينا لوحات الراحل المبدع غسان سباعي، علماً مشاكساً من أعلام الفن التشكيلي السوري ساهم بأعماله في ترسيخ الواقعية التعبيرية في الفن السوري، رغم ما تميّزت به أعماله من حالة شخصانية ومزاجية ابتعد من خلالها عن النمطية التي استسهل بعضهم اعتمادها.

ومع قلة معارضه إلا أنه امتلك حيوية أهّلته أن يكون من أكثر الفنانين السوريين إثارة للحالة الجدلية الفاعلة في الوسط التشكيلي، بأعماله العالية القيمة “فنياً وإنسانياً”.

ورغم التفاؤل والأمل اللذين مهر بهما لوحاته، إلا أنها بقيت تذهب بقارئها بكل سهولة كي يتبيّن حجم الأحزان والمأساة التي تسكن زواياها وما بين خطوط شخوصها المميزة، وحين سأله أحد محاوريه “رغم ندرة حواراته” حول هدفه من الفن وعن نوع التشاؤم الذي يغلف روح اللوحة لديه أجابه بأن “هدف الفنان هو خلق عالم أو تشكيل أكثر توازناً وأكثر جمالاً.. نحن نعيش في عالم مليء بالهموم والأحزان والطموحات، ونتعامل مع متناقضات لا حصر لها، وهدفي هو تذليل هذه الصعوبات والتناقضات والوصول إلى عالم أكثر انسجاماً واستقراراً وتوازناً”، وأردف يقول: “صحيح أنه لا يوجد فرح في لوحاتي ولكنني لست متشائماً، نحن ننتظر لحظة كآبة فنعمل، وكما رسمت لوحة العرب الصغار.. ولوحة شق في الجدار، رسمت لوحة الشهيد، ولكن أريد أن أسأل بدوري: من أين يمكن للفرح أن يظهر في أعمالي في ظل الظروف التي تمرّ بها هذه البلاد؟.

– الفنان غسان السباعي من مواليد حمص عام 1939، خريج كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية قسم التصوير الزيتي عام 1964، درس فن الحفر “الغرافيك” في المدرسة الوطنية العليا للفنون في باريس عام 1974، وعمل أستاذاً في قسم الحفر بكلية الفنون الجميلة بدمشق وله الكثير من المعارض الفردية والجماعية داخل سورية وخارجها، كما له كتابات ومحاضرات في الفن التشكيلي وأعماله مقتناة في وزارة الثقافة السورية والمتحف الوطني ومتحف تدمر وفي عدد من السفارات السورية، وضمن مقتنيات خاصة في لبنان والأردن ومصر، غادرنا بصمت مهيب صباح 22 شباط 2015.

بشرى الحكيم