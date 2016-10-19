30 الجاري موعد انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين

دعا رئيس اتحاد الصحفيين إلياس مراد أعضاء مجلس الاتحاد المنتخبين من قبل المؤتمر العام السادس للاتحاد، إلى الاجتماع لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 30 تشرين الأول الجاري وذلك في مبنى مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر. وكان مراد أعلن أن تقديم طلبات الترشح لعضوية المكتب التنفيذي بدأت اعتبارا من أمس الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام تنتهي الساعة الثانية من ظهر غد الجمعة وذلك في مقر الاتحاد.

وأعلن الاتحاد أسماء الفائزين بعضوية مجلس الاتحاد للدورة الانتخابية السادسة بعد انعقاد أعمال المؤتمر العام السادس في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق على مدى يومي الـ 15 والـ 16 من الشهر الجاري.