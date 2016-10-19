غادة حرب في دار الأوبرا اليوم

تحيي مغنية السوبرانو غادة حرب أمسية غناء أوبرالي عند الرابعة والنصف من مساء اليوم الخميس على مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون بدمشق. ويرافقها في حفلها كل من راما نصري بيانو ومحمد نامق تشيللو وجورج طنوس كمان وسفانة بقلة على آلة الهارب بمشاركة مغنية الآلتو سناء بركات. ويتضمّن برنامج الحفل عدة قطع أوبرالية فيها العديد من الآريات المأخوذة من أوبريتات مهمة لها مشهدها وقصتها وتحتاج -كما تقول حرب -إلى التمثيل وتقمص الشخصية، وهذا الشيء ليس بالسهل لأن الشخصية تتغير في هذا الحفل المنوّع بين الواحدة والأخرى، وعبّرت عن رغبتها بأن يحضر الحفل شرائح عمرية متنوّعة لينتشر فن الأوبرا على أوسع نطاق.

والسوبرانو غادة حرب خريجة المعهد العالي للموسيقا عام 1999 باختصاصي الغناء الأوبرالي والعزف على آلة الفلوت عملت مغنية سوبرانو في فرقة كورال الحجرة التابع لمعهد الموسيقا وأستاذة غناء الأوبرا والغناء الجماعي لمجموعات موسيقا الحجرة في المعهد، إضافة إلى عملها مدرّبة في جوقة الفرح وكورال غاردينيا وقدّمت عدة حفلات صولو لأهم مؤلفي الأوبرا والموسيقيين العالميين داخل سورية وخارجها، وشاركت في العديد من الحفلات مع الفرقة الوطنية السيمفونية السورية.