مبدأ النقاط لمهنة طب الأسنان وبطاقة ليزرية لضبط المزور

دمشق– حياه عيسى

أعلنت نقابة أطباء الأسنان عن بدء تطبيق مبدأ النقاط لكل طبيب أسنان ابتداءً من بداية العام القادمة، حيث سيتم منح /50/ نقطة علمية و/25/ نقطة لحضور الدورات وسيحرم أي طبيب من مزاولة مهنته إلا وفق اختصاصه ما لم يحصل على تلك النقاط، ولاسيما بعد استعداد النقابة لدعم الأطباء من خلال الدورات التدريبية اللازمة والمكثفة لمواكبة التطورات الحديثة ورفع سوية المهنة.

وأكدت الدكتورة فاديا ديب نقيب أطباء الأسنان على قيام النقابة بتشكيل لجنة بالتعاون مع الجمارك لضبط آلية دخول المواد الطبية المزورة وغير الفعالة من خلال إصدار اللصاقة الليزرية التي تعتمدها الشركات العالمية لمواد طب الأسنان والتي مازالت تتعامل مع النقابة لخدمة المهنة، مطالبة كل من الجهات ذات الصلة كوزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بدعم النقابة وتسهيل عملية إدخال المواد اللازمة من قبل الشركات المعتمدة.