زيادة رواتب عمال ومتقاعدي نقابة الفنانين

دمشق– بسام عمار

كشف نقيب الفنانين زهير رمضان عن زيادة رواتب العاملين في النقابة وفروعها بنسبة زادت عن ستين بالمئة، وهي نسبة كبيرة جداً قياساً بالزيادات التي كانت تقوم بها النقابة خلال الأعوام الماضية، ولاسيما أنه مضى زمن طويل لم تتم فيه زيادة رواتب العاملين، مبيّناً أن النقابة ستزيد قبل نهاية العام الحالي رواتب المتقاعدين مبدئياً بنسبة 25% .

وأكد الفنان رمضان أن الواقع المالي في النقابة جيد وفي تحسن دائم بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها وترشيد الإنفاق وتحصيل حقوق النقابة من الجهات التي تتعامل معها وأنه لن يكون هناك أي تساهل في هذا الأمر لأن أموال النقابة ملك لأعضائها ولا يحق لأحد التصرف بها إلا وفق ما هو مخطط لها لافتاً إلى أنه تم تجديد عقد التأمين الصحي مع مشفى الأسد الجامعي لخدمة الزملاء وعائلاتهم.