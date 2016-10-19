إطلاق نظام إدارة الأزمة في توزيع المواد التموينية

حمص- نزار جمول

تهدف المبادرة التي أطلقتها محافظة حمص من خلال نظام إدارة الأزمة لمديرية التنمية الإدارية، بالتعاون مع مؤسّسات التدخل الإيجابي، إلى إيصال المواد التموينية والغذائية الأساسية للمواطنين، حيث كان ريف حمص وجهة المبادرة النوعية، ليؤكد محافظ حمص طلال البرازي خلال لقائه رؤساء الوحدات الإدارية ولجان الأحياء والفعاليات الاقتصادية في المحافظة على العمل بشكل عادل فيما يخصّ إيصال المواد الغذائية للمواطنين، ومحاربة الغش والفساد من خلال بطاقة تموينية مؤتمتة، وأشار إلى أهمية هذه المبادرة باعتبارها مؤشراً حقيقياً على حالة التعافي الاجتماعي والوطني والسياسي الذي تعيشه المحافظة وحافزاً لتنظيم العمل ومكافحة الفساد والتهريب لمختلف السلع الأساسية. واعتبر البرازي أن التنمية الإدارية والتخطيط السليم ضرورة وجزء أساسي من برنامج الحكومة التي تعمل المحافظة على تنفيذه من خلال مديرياتها المختلفة. كما قدّمت مديرية التنمية الإدارية شرحاً عن إتمام هذه المبادرة بإنجاز قاعدة بيانات دقيقة حول الأسر، مع تمثيل جغرافي معلوماتي وتوزيع البطاقات المؤتمتة على الأسر مجانياً.

يُذكر أن المديرية تقيم نهاية الشهر الجاري ملتقى لعرض المبادرات المقدمة من الفعاليات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في كل قطاعات المحافظة، للنهوض بالتنمية في كل المجالات المختلفة في حمص وريفها.