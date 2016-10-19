في الطريق إلـــى اســـتحقاق المهندسين الزراعيين

حلب- معن الغادري

ناقش مكتب فرع نقابة المهندسين الزراعيين والوحدات الهندسية، بالإضافة لأمناء الشُعب الحزبية ورؤساء اللجان الفلاحية في اجتماع موسّع، التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر فرع النقابة الانتخابي لدورته 2016- 2021 في الثاني من شهر تشرين الثاني القادم. وأكد عضو قيادة فرع الحزب رئيس مكتب الفلاحين الفرعي أوسو عبدال على أهمية المرحلة وما هو معوّل على المهندس الزراعي بالتعاون مع الفلاح في إعادة الإعمار.

وكان رئيس فرع النقابة ماهر أشرفي شرح التعليمات الانتخابية وانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتمّمين للمؤتمر العام للنقابة. حضر الاجتماع المهندس نبيه مراد مدير الزراعة وحسين سلامة رئيس غرفة الزراعة.