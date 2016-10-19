جولات المســـؤولين والفوائـــد المبتغـــاة

القنيطرة- محمد غالب حسين

لا شك أن الجولات التي يقوم بها المعنيون على الشركات والمؤسسات والمديريات لها نتائج إيجابية، تتمثّل بالوقوف على واقع العمل ومدى التزام العاملين بالدوام؛ ومعرفة مستوى الأداء؛ واستطلاع آراء المواطنين المراجعين؛ وغير ذلك من الأمور التي يستطيع المسؤول الاطلاع عليها، بعيداً عن التقارير الوصفية التعبيرية المنمقة التي يرفعها المدير ويجمّل بها الواقع؛ وتبدو المديرية من خلالها بمجال الامتياز: دواماً ونظافة وأداء ومتابعة وتسييراً لمعاملات المواطنين!!.

لكن أية جولة معلنة سلفاً؛ ويرافق المسؤول فيها الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع، لن تحقّق غاياتها المرجوة؛ لأن خبر الجولة وموعدها سيتسرّب فوراً للمدير المعنيّ الذي يبادر إلى ترتيب الأمور؛ ويتخذ الترتيبات التي تعطي انطباعاً لائقاً عن العمل بالمديرية. أما الجولة المفاجئة في الوقت المناسب؛ فستكون مثمرة؛ تكشف الهنات والتأخر عن الدوام وعدم الالتزام بالعمل، وما أكثر الشكوى من ذلك.!