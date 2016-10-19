النسيان يكاد يطوي مشروع الري الحديث

اللاذقية- مروان حويجة

يكاد النسيان يطوي مشروع الري الحديث الذي طال سباته منذ عدة سنوات ولا يزال حتى أصبح من المشروعات المنسية تماماً بخلاف انطلاقته التي ترافقت مع ترويج غير مسبوق لهذا المشروع الذي وصفه المعنيون بالحيوي الاستراتيجي، إلا أنه كان سبّاقاً في الانكفاء والانحسار في وقت أحوج ما تكون زراعتنا إليه، ولاسيما في السنوات والمواسم غير المطيرة. ويعزو المعنيون الانكفاء إلى الظروف الراهنة وآثار الأزمة التي حالت دون الاستمرار في المشروع بعد سنوات على إطلاقه رغم أهميته وجدواه الاقتصادية والإنتاجية والبيئية ولدوره البالغ الأهمية في ترشيد استهلاك المياه. وفي السياق نفسه هناك العديد من الصعوبات التي حالت دون التوسع بالمساحات المخطط لها على مستوى المشروع، ما حال دون وصول شبكات الري الحديث إلى أوسع المساحات، ومنها توقف التمويل والإقراض وعدم الاستمرار في دعم المشروع وتأمين مستلزماته كما أن هناك صعوبات تتعلق بعدم توفر الضغط والغزارة أثناء موسم الري وتباعد فتحات السقاية عن البساتين والحقول، ما زاد من كلفة الشبكة وأيضاً المشكلات القانونية كالملكيات على الشيوع وصغر الحيازات الزراعية وتشتتها والطبيعية الخاصة كوجود المدرجات والمنحدرات والطبيعة التضريسية لبعض الأراضي ما يزيد كلفة الشبكة وعدم تمويل الخزانات والبرك من قرض المشروع.