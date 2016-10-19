حملة الشلل تستهدف 146 ألف طفل

درعا- دعاء الرفاعي

تنهي مديرية صحة درعا اليوم حملة اللقاح الوطنية ضد مرض شلل الأطفال والتي تستهدف الفئات العمرية من عمر يوم إلى عمر خمس سنوات بغض النظر عن اللقاحات السابقة.

وأفاد مدير الصحة الدكتور عبد الودود الحمصي أن الحملة نظمت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونسيف، مستهدفة ما يقارب 146 ألف طفل في محافظة درعا، بالإضافة إلى تلقيح حوالي 5000 آلاف طفل من أبناء القنيطرة الوافدين. وذكر الحمصي أن عدد العناصر المشاركين بالحملة وصل إلى 625 عنصراً مابين ملقح ورئيس مركز، و45 سيارة طبية شاركت بنجاح الحملة.