مشاريع مدرة وموارد ثابتة لصندوق الشهداء

حماة- منير الأحمد

بحثت الهيئة المركزية لدعم ومتابعة أوضاع أسر الشهداء في حماة آليات عمل الهيئة ومقترحات أعضائها في إطار وضع برنامج عمل يهدف إلى تقديم الدعم الكامل لأسر الشهداء والجرحى وذويهم وتخفيف الأعباء عنهم في كل المجالات. ودعا أعضاء الهيئة إلى ضرورة زيادة موارد صندوق الهيئة وتنفيذ مشاريع صغيرة مدرة للدخل وتأمين موارد مادية ثابتة للصندوق من خلال التواصل مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية في المحافظة والتأكيد على وضع آليات جديدة لتوزيع السلال الغذائية إلى جانب المطالبة بإيصال المساعدات للمتضررين، والتنسيق مع مجلس المدينة والوحدات الإدارية ولاسيما أن هناك عدد من الأبراج التابعة لمجلس المدينة يمكن الاستفادة منها في إيواء الأسر المهجرة وبشكل مؤقت والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدة الممكنة. وأكد الرفيق مصطفى سكري أمين فرع الحزب أنه يترتب علينا توفير كل وسائل الدعم لذوي الشهداء. في حين أجاب المحافظ الدكتور غسان خلف على عدد من التساؤلات ولاسيما المتعلقة منها بإعفاء أسر الشهداء من دفع الرسوم المترتبة على التأخر في سداد أقساط القروض. يشار إلى أن قيمة التبرعات وصلت منذ انطلاق عمل الهيئة بالمحافظة حتى تاريخه إلى 53 مليون و41 ألف ليرة.