قمع المخالفات ومنع التجاوزات وتحصيل المال العام

الحسكة- إسماعيل مطر

دعا اللواء جايز الحمود الموسى محافظ الحسكة مجلس المدينة إلى صيانة الآليات اللازمة للعمل وتأمين جرارين لنقل القمامة وصهريج ماء لري أشجار الحدائق، مع قمع مخالفات الأبنية ومنع التجاوزات على الأملاك العامة والأرصفة وزيادة تحصيل المال العام. ووجه المحافظ خلال اجتماع عقده في مجلس المدينة وتفقد واقع العمل بإطلاق حملات نظافة عامة وترحيل القمامة والأتربة إلى الأماكن المخصصة وزيادة العناية بالحدائق بأسرع وقت ممكن وتعزيل السواقي والفوهات المطرية.

في وقت بيّن المحامي بسام العفين رئيس مجلس المدينة أن لدى المجلس 950 عاملاً، منهم 205 عمال نظافة وأن طاقة العمل اليومي لقطاع النظافة يوجب ترحيل من 60 إلى 70 طناً من القمامة في ظل الكثافة السكانية في مركز المدينة والأحياء المحيطة به، حيث يبلغ عدد سكان المدينة نحو 217 ألف مواطن يضاف إليهم نحو 100 ألف مواطن وافدين من المحافظات عدا طلاب الكليات الجامعية. وأكد المعنيون أن أهم الصعوبات التي تعترض عمل المجلس هي قلة آليات النظافة في ظل قيام مسلحي ما يسمى بالأسايش خلال فترات سابقة بالاستيلاء على جميع الآليات التابعة للمجلس والبالغة 91 آلية، وهناك إعانة مالية من قبل المحافظة لاستئجار آليتين، إلا أنها لا تكفي لنقل جميع القمامة المتراكمة، إضافة إلى منع الجباة من تحصيل أمورهم المالية في المناطق والأحياء التي يسيطرون عليها ضمن مركز المدينة، وتفقد ثانوية أبي ذر الغفاري بشكل مفاجئ، مشيراً إلى أن الواقع الإداري والتدريسي يعاني انعدام الانضباط وعدم التزام الكادر التدريسي والطلاب بالدوام المخصص لهم وتسرب الطلاب إلى المعاهد الخاصة وسيتم التدقيق في الحالة العامة للمدرسة واتخاذ الإجراءات الإدارية بحق القائمين عليها.