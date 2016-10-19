تعاون التربية الأممي يثمر مشاريع طاقــة وصيانــة وحقائــب مدرسـية

حلب- معن الغادري

بدأت ثمار تعاون مديرية تربية حلب مع المنظمات الدولية الإيجابية بتقديم منظمة اليونيسيف لمائة غرفة مسبقة الصنع، وتوزيع أكثر من /٧٠/ ألف حقيبة مدرسية، مع بدء العمل بتوزيع البسكويت المدعوم بالفيتامينات على مدارس الريف أولاً ومن ثم المدينة.

وبيّن الدكتور أحمد منصور رئيس التخطيط والتعاون الدولي في المديرية أنه سيتمّ تمويل مشروع عقد الطاقة لثلاثين مدرسة في المدينة بكلفة تقديرية /165/ مليون ليرة، ويتضمّن المشروع توزيع ثلاثين ألف شاحن تعمل على الطاقة ضمن هذا العقد، و/300/ جهاز آي باد و/150/ جهاز حاسوب، موضحاً أن هناك عقداً سيُنفذ لاحقاً لتجهيز وحفر آبار مياه صالحة للشرب في /18/ مدرسة تستفيد منه /46/ مدرسة.

وأوضح رئيس الدائرة أنه تمّ الانتهاء من تنفيذ صيانة عدد من المدارس بالتعاون مع المنظمة الدولية وهناك مدارس أخرى قيد الصيانة، كما تعمل الدائرة على تنفيذ /30/ ورشة تعلم نشط في مدارس المحافظة تشمل ما بين /900– 1000/ زميل على طرائق واستراتيجيات التعلّم النشط.

وفي مجال تعاون مديرية التربية مع المجلس الوطني الدانمركي للاجئين، أوضح منصور أنه تمّ الانتهاء من صيانة ثلاث مدارس وتوزيع /6600/ حقيبة مدرسية في خمس مدارس، والانتهاء من ورشة عمل عبر التعلم النشط وخمس دورات تقوية وصيانة مدارس /ابن رشد– الأمين– أحمد حسن الزيات/. وأشار الدكتور منصور إلى أن هناك تعاوناً مع منظمة المتطوعين المدنيين الإيطالية، حيث وزعت /4400/ حقيبة على مدارس الفتح– العودة– الآباء المختارين– أحمد العزاوي/ وصيانة هذه المدارس.