الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس بوتين.. موقف روسي ثابت تجاه سورية

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جرى خلاله بحث المستجدات الأخيرة المتعلقة بمحاربة الإرهاب في سورية والجهود السياسية المبذولة لحل الأزمة فيها.

وأكد الرئيس بوتين للرئيس الأسد ثبات الموقف الروسي تجاه سورية والمتمثل بالاستمرار بمحاربة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وشكر الرئيس الأسد الرئيس بوتين على الجهود التي تبذلها روسيا على الساحة الدولية رغم الضغوط التي تتعرض لها من بعض الدول لثنيها عن الاستمرار بالتمسك بقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول، مؤكداً تصميم سورية على مكافحة الإرهاب بالتوازي مع إنجاز المصالحات الوطنية والاستمرار بالعمل تجاه تفعيل المسار السياسي لحل الأزمة في سورية.