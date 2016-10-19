عشية “المناظرة الأخيرة”.. حرب شعواء سياسية وأخلاقية بين ترامب وكلينتون

عشية المناظرة الثالثة، ندّد دونالد ترامب مجدداً بعمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية دون أن يحدد طبيعة التزوير، وقال، خلال تجمّع انتخابي، “التزوير الانتخابي منتشر جداً”، فيما ردد الحشد “احبسوها”، في إشارة إلى هيلاري كلينتون.

ويرى ترامب أن الانتخابات مزوّرة من قبل وسائل الإعلام، التي يتهمها بتجاهل القضايا المتعلقة بهيلاري كلينتون، لتركّز تغطيتها على الاتهامات الجنسية ضد المرشح الجمهوري، الذي ينفي ذلك.

وتناول ترامب مسألة استخدام كلينتون خادماً خاصاً لمراسلاتها الالكترونية عندما كانت وزيرة للخارجية، وندد بـتواطؤ بين المرشحة ومكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي”، علماً أن وزارة الخارجية الأمريكية نفت أي تبادل منافع بينها وبين الشرطة الفيدرالية.

بينما لزمت كلينتون منزلها قرب نيويورك للتحضير للمناظرة التلفزيونية الثالثة والأخيرة الأربعاء في لاس فيغاس، وسيتحتم عليها بالتأكيد الرد على نشر موقع ويكيليكس آلاف الرسائل المقرصنة من حساب رئيس حملتها الانتخابية الالكتروني جون بوديستا، التي تكشف عن مناورات سياسية، وخاصة الكلام المثير للجدل الوارد في خطاباتها خلال مؤتمر خاص عام 2013، حين قالت: إنه في السياسة من أجل إنجاح أي مفاوضات ينبغي أن يكون للسياسي موقف خاص وموقف علني، ما يحرّك الاتهامات لها بالازدواجية في مواقفها.

ومع اقتراب موعد إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية في 8 تشرين الثاني، استعرت حرب شعواء سياسية وأخلاقية بين المرشحين، وبات جلياً أن ما يحدث على الساحة الأمريكية حالياً ليس إلا مهزلة حقيقية وقودها التشهير والأكاذيب والرشاوى باستخدام الصحف والمجلات وشبكات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي والمال السياسي، حتى أصبحت انتخابات الرئاسة الأمريكية عملية يقوم بها المرشحون للتشهير بسمعة فريق لحساب الفريق الآخر، وكشف فضائح لا نهاية لها، ونشر الإشاعات بهدف تحقيق مكاسب على الساحة الأمريكية لدرجة أن الشعب الأمريكي نفسه قد فقد الثقة بمن ينتخب، وفق ما نشرته مجلة “ذا أتلانتيك”.

ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرها الأسبوعي، حيث سخرت من عدم حصول ترامب على دعم أي من الصحف اليومية الأمريكية، معللة ذلك بالفضائح الجنسية والتهرب الضريبي والعنصرية، في المقابل، حصلت كلينتون على دعم أكثر من 122 صحيفة ومجلة، منها: “واشنطن بوست”، “نيويورك تايمز”، “يو إس توداي”، “لوس أنجلس تايمز”، و”فورين بوليسي” وغيرها.

والتشهير هو ما يلجأ اليه المرشحون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العادة، ولكن حدة التشهير كانت عالية هذه المرة، لدرجة أنها تؤثر على ميل الناخبين مثلما قالت مجلة “ذا أميريكان سبكتيتور”.

وعلقت شبكة “سي. إن. إن” على ذلك بالقول: إنه و”لسنوات عديدة أصبحت الحملات الانتخابية الرئاسية تشبه عملية يشهِّر فيها المرشحون بسمعة بعضهم بعضاً، ولا يكتفون لذلك بل يقومون بنشر الشائعات”.

كما أن بعض الصحف هنا وصفت ترامب وصفاً لا يمكن قبوله على الصعيد الصحافي، إذ اتهمته بالنرجسية، كما وصف أحد أعضاء مجلس الشيوخ ترامب بـ “زير نساء”. فضلاً عن ذلك، نشرت حملة كلينتون مقطع فيديو على شبكة الإنترنت ينتقد ترامب، في المقابل، انتقد ترامب كلينتون للعبها ورقة “المرأة والعنصرية” ضده.

وكالات