المعلم إلى موسكو قبيل نهاية الشهر الجاري

أعلنت السفارة السورية في موسكو أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم سيقوم بزيارة إلى روسيا تستغرق 3 أيام قبل نهاية الشهر الجاري، وقال السفير رياض حداد: “إن المعلم سيجتمع في موسكو مع عدد من المسؤولين بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أعلن يوم الجمعة الماضي أن الوزير المعلم سيزور موسكو في نهاية الشهر الحالي، وقال: “هناك اتفاق.. سيصل وزير الخارجية وليد المعلم في نهاية هذا الشهر.. موعد الزيارة الدقيق يتمّ الاتفاق عليه حالياً من خلال القنوات الدبلوماسية بين الطرفين”، مشيراً إلى أن الزيارة ستجري خلال آخر أسبوع من الشهر، والذي يبدأ في الـ 24 من تشرين الأول.

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