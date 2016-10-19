رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي: “إسرائيل” اغتالت الحريري بمـسـاعـدة الـسـعوديـة

اتهم سيناتور أمريكي بارز الكيان الصهيوني والنظام السعودي باغتيال رئيس حكومة لبنان السابق رفيق الحريري، بعد أيام على إقرار الكونغرس الأمريكي قانون التشريع المعروف باسم “جاستا”.

وقال السيناتور تشاك غراسلي، الذي يمثّل ولاية “آيوا” ويشغل منصب رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ وهو واحد من كبار السيناتورات الأمريكيين في مقابلة مع مجلة “بوليتيكو”، إن “بعض الوثائق التي تمّ الحصول عليها حديثاً أظهرت أن “إسرائيل” نفذت عملية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري بمساعدة من السعودية”.

وقال غراسلي، البالغ من العمر (82 عاماً)، “هناك بعض الأدلة القطعية تثبت دور المملكة المباشرة في العمليات الإرهابية الأخرى بما في ذلك اغتيال رفيق الحريري”، وأضاف: “السعودية أيضاً لديها دور في تعزيز الإرهاب في الولايات المتحدة وأوروبا”.

يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري اغتيل في 14 شباط عام 2005 مع تسعة من مرافقيه في الاعتداء الذي استهدف موكبه داخل إحدى المناطق الساحلية في بيروت،

في حادثة هزّت الأوساط المحلية والعالمية، وشكّلت بعدها محكمة للنظر في القضية.

وأكد السيناتور الأمريكي أنه “سيسير حتى النهاية” في القانون، الذي بات يعرف باسم “جاستا”، وأنه سيواصل العمل مع الزملاء في مجلس الشيوخ لدعم التشريع على الرغم من معارضة البيت الأبيض له.

ويجيز قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول 2001 مقاضاة النظام السعودي على تورّطه في الهجمات، على الرغم من معارضة إدارة الرئيس باراك أوباما له وسعيها المستمر لإسقاطه، فيما هددت “مملكة براميل النفط” بتجميد أصولها المالية في أمريكا كوسيلة للضغط من أجل عدم تمرير القانون.

ونفذت أسر ضحايا الهجمات حملة لتبني القانون بعد توافر الكثير من الأدلة حول ضلوع مسؤولين في النظام السعودي بدعم وتمويل منفذي الهجمات الدامية التي أوقعت نحو 3 آلاف قتيل، وتكتمت الإدارة الأمريكية على تلك الأدلة فيما يشبه الصفقة بينها وبين نظام بني سعود خدمة لمصالحها الاقتصادية المختلفة مع هذا النظام.

يذكر أن السعودية تمتلك سجلاً شائناً في مجال حقوق الإنسان، ورغم ذلك فهي لا تزال الحليف الأول للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الشرق الأوسط، ويعود ذلك لامتلاكها أكبر احتياطي نفطي في العالم.

البعث-وكالات