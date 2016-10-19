تقديم طلبات الترشّح لعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين تبدأ اليوم

أعلن رئيس اتحاد الصحفيين الياس مراد أن تقديم طلبات الترشح لعضوية المكتب التنفيذي تبدأ اعتباراً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام تنتهي الساعة الثانية من ظهر يوم الجمعة المقبل والمصادف الـ 21 من الشهر الجاري وذلك في مقر الاتحاد.

وأشار مراد في تصريح إلى أن الاتحاد سيعلن أسماء المرشحين يوم السبت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في مقر الاتحاد، ويحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال 48 ساعة من إعلان أسماء المرشحين على أن تبت المحكمة في الاعتراض خلال ثلاثة أيام.

وكان الاتحاد أعلن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الاتحاد للدورة الانتخابية السادسة بعد انعقاد أعمال المؤتمر العام السادس في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق على مدى يومي الـ 15 والـ 16 من الشهر الجاري تحت عنوان “حينما تلامس المؤسسات الإعلامية هموم المواطنين تكسب ثقتهم وتساهم في تعزيز القاعدة الشعبية الداعمة لمؤسسات الدولة”، انتخب خلاله أعضاء مجلس الاتحاد الذي يضم 33 صحفياً وصحفية إضافة إلى مجلس إدارة صندوق التقاعد، بينما فاز بالتزكية مجلس إدارة الصندوق التعاوني الاجتماعي.

وأسماء الفائزين بعضوية مجلس الاتحاد هم: يونس خلف، فاطمة درويش، أحمد عز الدين النابلسي، معذّه هناوي، الياس مراد، داوود عباس، نبيل بيشاني، باسل نيوف، بسام الخالد، محمد عباس، عماد الدغلي، كوثر أبو عساف، أحمد تكروني، موسى عبد النور، مصطفى المقداد، نضال زغبور، أشرف السمان، بطرس الشيني، علي نصر الله، أحمد حمادة، رائدة وقاف، غسان فطوم، بسام علي، صالح الصالح، علي قاسم، خالد الأشهب، أحمد ضوا، عمر عيبور، زينة نجيب، ميشيل خياط، ابتسام المغربي، عبد العزيز الشيباني، محمد قاجو.

البعث-سانا