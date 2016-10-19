تحفّظ على تعديل القانون الخاص بتسجيل السفن تحت العلم السوري

دمشق-البعث:

اكتفت اللجنة المشكلة لدراسة التعديلات الممكنة على القانون 27 الخاص بتسجيل السفن تحت العلم السوري وتنظيم المهن البحرية المختلفة على تعديل الرسوم والغرامات والإعفاءات فقط، دون إقرار باقي التعديلات التي من شأنها أن تعطي مزيداً من المرونة والتسهيلات والصلاحيات لمديرية الموانئ، وتحققّ سهولة في التعامل واختصار الإجراءات لأهمية عنصر الزمن في تحقيق مطالب المتعامل وتحقيق المنافسة، وفي الوقت نفسه الحرص على عدم ضياع أي منفعة للمصلحة العامة بتسجيل السفن تحت العلم السوري.

وبموجب هذه التعديلات تفرض غرامة مالية على المخالفات التي ترتكبها السفينة القادمة من المياه الدولية أو المغادرة إليها، عند دخولها الميناء وتحميلها وتفريغها ووقوفها في الميناء، أو منطقة الانتظار وأثناء خروجها، وذلك بموجب ضبط منظّم على أن تكون الغرامة محدّدة بـ5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عند خرق المياه الإقليمية دون إذن مسبق، و3000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عند عدم امتثال السفينة لتعليمات سلطة الميناء بتصحيح المسار للإبحار ضمن الممرات الملاحية المحددة في حالتي دخول السفينة إلى الميناء وخروجها منه، و2000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عند دخول السفينة القادمة للميناء المياه الإقليمية قبل مناداة سلطة ميناء الوصول ومنحها الإذن بالدخول، و3000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية للسفينة عند ممارستها أي نشاط قبل منحها حرية المخالطة.