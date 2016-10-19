خمس لجان استشارية اقتصادية نوعية لتنشيط التصدير

دمشق-علي بلال قاسم:

شكّل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة خمس لجان استشارية نوعية في إطار العمل على تنشيط قطاع التصدير، عبر الوقوف على واقعه بشكل كامل وتبسيط إجراءاته وتفعيل مكوّناته بالتشارك مع فعاليات قطاع الأعمال وعدد من الخبراء الأكاديميين فضلاً عن الوزارات والهيئات والجهات المعنية.

وتأتي هذه الخطوة، كما تقول وثيقة الوزارة المرفوعة إلى رئيس مجلس الوزراء للمصادقة، بهدف حشد كل المعارف والطاقات والإمكانات بالاتجاهات الصحيحة والفعالة، علماً أن اللجان الخمس التي يترأسها الوزير ميالة هي اللجنة الاستشارية النوعية للتصدير والتجارة الخارجية واللجنة النوعية لتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية واللجنة الاستشارية النوعية لقطاع المنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية واللجنة الاستشارية النوعية لقطاع النسيج والألبسة واللجنة الاستشارية النوعية لقطاع المنتجات الحرفية.

وتتضمن هذه اللجان ممثلين من وزارات الاقتصاد والزراعة والصناعة وهيئات التخطيط والتعاون الدولي ودعم الصادرات ودعم الإنتاج المحلي وتنمية المشروعات والجمارك واتحاد غرف الصناعة والتجارة والحرفيين والمصدرين ومصرف سورية المركزي والزراعي.