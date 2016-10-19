السلطة التنفيذية تكثف جهود محاصرة ظاهرة التهريب

دمشق-البعث:

تشي المراسلات الرسمية بين رئاسة الوزراء والمديرية العامة للجمارك بخصوص مكافحة التهريب، بأن هذا الملف بات معضلة تستدعي إجراءات استثنائية، وبموجب أحد محاضر الاجتماعات الذي حصلت “البعث” على نسخة منه، يتوجب السماح بالاستيراد ضمن سياسة هادفة لمعالجة أسباب ظاهرة التهريب، مع ضرورة إعادة النظر بنسبة الرسوم الجمركية المفروضة في التعريفة الجمركية النافذة على بعض السلع الضرورية التي ليس لها مثيل منتج محلياً كالشاي على سبيل المثال.

ويطلب أصحاب الأمر، في سياق المقترحات المقدّمة من الجمارك، إعادة النظر بالقيم الاسترشادية للبضائع المسموح باستيرادها التي لها مثيل منتج محلياً في ضوء عدم كفاية المنتج المحلي منها لتلبية احتياجات المجتمع حالياً مثل السيراميك “20 دولاراً للمتر المربع” والألبسة الجاهزة “40 دولاراً للكلغ”.

ولعل أكثر النقاط خطورة في مسألة التهريب هي ما خلصت إليها المديرية العامة للجمارك من إحصائيات تثبت أن أكثر البضائع تهريباً هي الممنوعة من بالاستيراد والبضائع المقترنة برسوم مرتفعة وكذلك المقترنة بأسعار استرشادية مرتفعة.