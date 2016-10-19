الغرب يسوّق لمعركة طويلة الأمد.. وأردوغان مصرّ على تأجيج الأوضاع القوات العراقية تواصل تقدّمها نحو الموصل.. وأوروبا تخشى عودة إرهابييها

تواصل القوات العراقية تقدّمها نحو الموصل، وأرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الشورة، في عملية تمهد للتقدّم داخل المدينة، كما استهدفت طائرات الجيش العراقي رتلاً كبيراً لـ”داعش” عند الحدود العراقية السورية، كان يحاول الهرب إلى الرقة.

وفيما يسوّق الغرب لمعركة طويلة الأمد، حذّر الاتحاد الأوروبي من تدفق إرهابيي تنظيم “داعش” إلى أوروبا بعد تحرير المدينة، وسارعت العديد من الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات لمنع عودة الإرهابيين إلى بلدانهم خوفاً من ارتداد الإرهاب الذي دعمته إليها.

وقال المفوض الأوروبي للأمن جوليان كينغ، في حديث لصحيفة دي فيلت الألمانية، “إن استعادة الموصل في شمال العراق يمكن أن تؤدي إلى عودة مقاتلين من تنظيم “داعش” إلى أوروبا”، وأضاف: “حتى عدد ضئيل من الإرهابيين يشكل خطراً جدياً، وعلينا أن نستعد له من خلال زيادة قدرتنا على الصمود في وجه الخطر الإرهابي”.

كما أعلنت السلطات الماليزية حالة التأهب بسبب المخاوف من عودة الإرهابيين من مواطنيها الذين التحقوا بتنظيم “داعش”، وقال أحمد زاهد حميدي نائب رئيس الوزراء الماليزي: إن ماليزيا عزّزت إجراءات الأمن على حدودها وفي المطار إضافة إلى مراقبة الطرق غير الشرعية التي يسلكها عادة المهربون وذلك تحسباً لمحاولة مسلحين ماليزيين العودة للبلاد، ولم يوضح عدد الماليزيين الموجودين حالياً في الموصل.

وعلى صعيد الأزمة الدبلوماسية بين العراق وتركيا، أكدت وزارة الخارجية العراقية أن الأفكار التي قدّمها الوفد التركي حول انسحاب القوات التركية المتواجدة في شمال العراق لم ترقَ إلى مستوى الاستجابة لمطلب العراق، الذي يعتمد على قواته الوطنية في عملية تحرير الموصل، فيما تظاهر الآلاف من العراقيين أمام مبنى السفارة التركية في بغداد للمطالبة بإخراج القوات التركية من العراق.

وكان رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان جدد إصراره على المشاركة في عملية الموصل.

ميدانياً، سجلت القوات العراقية المشتركة تقدماً على مختلف الجبهات، مؤكدة سيطرتها على 200 كيلومتر مربع، ووصولها إلى حي الحمدانية.

وحققت القوات العراقية المشتركة مكاسب سريعة في المحور الشرقي للموصل، واقتربت من المدينة، بينما تصاعد الدخان الأسود فوق مواقع تنظيم “داعش” نتيجة لحرائق أشعلها في محاولة لإعاقة توغل القوات وجعل الضربات الجوية أكثر صعوبة.

كما استعادت القوات العراقية المشتركة السيطرة على قرية البجوانية السفلى جنوب الموصل، وحرّرت أيضاً منطقة تل السمن في الأجزاء الجنوبية من محافظة نينوى مع تقدّم الشرطة الاتحادية باتجاه مفرق الشورة جنوب الموصل.

وأكد رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي أن القوات المشتركة تواصل تقدّمها من ثلاثة محاور في المعركة وفق ما خطط له، موضحاً أن المعركة تسير بشكل سريع بسبب انهيار دفاعات “داعش”.

وخلال تواجده مع قوات الفرقة التاسعة في المحور الجنوبي الشرقي للموصل، قال: قسم من هذه القوات طوّق الحمدانية، وقسم آخر مستمر بالتقدّم من المحاور الأخرى.

وكالات