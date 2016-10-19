“تاو” إلى أحياء شرق حلب.. وموسكو: الهوة شاسعة بين تعهدات واشنطن وأفعالها قيادة الجيش: أي محاولة لتسلل الإرهابيين من العراق إلى سورية سيتمّ التعامل معها بجميع القوى

بالتزامن مع إعلان “التهدئة” الإنسانية في حلب، وعشية اجتماع يعقد في جنيف لبحث فصل المعارضة التي تدعمها واشنطن عن الإرهابيين، صعّدت التنظيمات التكفيرية المتواجدة في شرق المدينة من عملياتها الإجرامية والجبانة على الأحياء السكنية ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء بينهم امرأة وإصابة 25 شخصاً آخرين بجروح، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بممتلكات المواطنين.

ولم تكد صافرة معركة الموصل تنطلق، وتنطلق معها الترويجات لقرب انتهاء “داعش” بنسخته العراقية، وطيّ مشروع استخدمه الأميركيون لتنفيذ أجنداتهم في العراق الشقيق، حتى بدأ يتضّح المخطط الخبيث بأن واشنطن وأتباعها في المنطقة، وخاصة النظام السعودي، يخططون لفتح صفحة جديدة من الحرب على سورية، عنوانها تجميع “الدواعش” في الشرق السوري “من دير الزور إلى الرقة وتدمر”، والاستفادة من هذه الورقة في زيادة الضغط على الدولة الوطنية السورية وحلفائها، وهو ما كانت بشرّت به هيلاري كلينتون، في حديثها خلال مناظرتها مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب، بأنّ “التقدّم العسكري في العراق يساعدنا، ونأمل أننا خلال سنة سنتمكن من إخراج “داعش” من العراق ومحاصرتهم في سورية”!.

قيادة الجيش سارعت للتحذير من هذا المخطط، وأكد أن أي محاولة لتسلل الإرهابيين من العراق إلى سورية سيتم التعامل معها بجميع القوى والوسائط.

وفيما أعلنت القوات الجوية السورية والروسية إيقاف قصف مناطق المسلحين في حلب بدءاً من الساعة العاشرة من صباح أمس، دعا وزير الدفاع الروسي الدول ذات التأثير على المجموعات المسلحة في الجزء الشرقي من المدينة إلى إقناع قادتها بوقف القتال ومغادرة المدينة، في حين أكد رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة الروسية أن الإرهابيين في مدينة حلب لا يزالون يتلقون أنظمة صواريخ تاو الأميركية من داعميهم، وقال: إنه في ظل الوضع الحالي سيكون أي وقف لإطلاق النار من جانب واحد لا معنى له وسيسمح لجبهة النصرة والإرهابيين الآخرين المتحالفين معها استعادة قدرتهم القتالية.

يأتي ذلك فيما استبقت روسيا اجتماع جنيف المقرر اليوم لبحث فصل “المعارضة” التي تدعمها واشنطن عن الإرهابيين، بضرورة التزام أمريكا بتعهداتها ووقف سياسة المماطلة التي تنتهجها في هذا البند، الذي يعد أساساً يمكن البناء عليه للوصول إلى حل للأزمة في سورية، وشددت على أن الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها سورية وروسيا هي بادرة لإثبات حسن النية.

وفيما أكد مجلس الأمن الروسي أن واشنطن تتقاعس في الفصل بين الإرهابيين و”المعارضة المعتدلة” وتستغل المحادثات مع روسيا لتعطي الوقت للمسلحين لإعادة تجميع قواهم، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أنه لا بد من الفصل بين تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والفصائل المسلحة التي تدعمها أمريكا.

قيادة الجيش: معركة تحرير الموصل هي معركتنا

وفي التفاصيل، قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان: “بعد بدء العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش العراقي الشقيق والقوى الرديفة لتحرير مدينة الموصل من عصابات “داعش” الإرهابية وفرار المجاميع الإرهابية تحت وطأة الضربات التي تتلقاها على يد أبطال الجيش العراقي بدأ يتضح المخطط الخبيث لداعمي الإرهاب الدولي، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية والنظام السعودي، لتأمين طرق وممرات عبور آمنة لإرهابيي “داعش” الفارين من الموصل باتجاه الأراضي السورية، بهدف الحفاظ عليهم وحمايتهم من جهة وتعزيز التواجد الإرهابي داخل الأراضي السورية من جهة أخرى، في محاولة لفرض واقع ميداني جديد في المنطقة الشرقية على اتجاه دير الزور والرقة وتدمر”.

وشدد قيادة الجيش على “أن معركة تحرير الموصل وكل أراضي العراق الشقيق من رجس الإرهاب هي معركتنا، وأي محاولة لعبور الحدود هي بمثابة اعتداء على سيادة الجمهورية العربية السورية، وأن كل من يقدم على هذه المحاولة يعد إرهابياً، وسيتمّ التعامل معه بجميع القوى والوسائط المتاحة”.

وجاء الموقف الروسي متطابقاً، إذ أعلن، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية باراغواي في موسكو أمس، إن بلاده تراقب معركة تحرير الموصل عن كثب، وقال: “هناك مخاطر لتسلل إرهابيي “داعش” من العراق إلى سورية، وسنقوم بتقييم الأوضاع واتخاذ القرارات السياسية والعسكرية المناسبة إذا حدث ذلك”.

وفيما أكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن الاتهامات الموجهة ضد روسيا حول عملياتها في سورية تهدف إلى صرف أنظار المجتمع الدولي عن تبعات عملية استعادة الموصل بدعم ما يسمى “التحالف الدولي”، أعلن مصدر من داخل مدينة الرقة “أن 10 حافلات و12 سيارة محمّلة بعناصر أجنبية من إرهابيي “داعش” وعائلاتهم وصلت إلى المدينة قادمة من مدينة الموصل دون أي خوف من طائرات التحالف الأمريكي”.

أمّا في العراق، فيؤكد المتحدّث باسم الحشد الشعبي العراقي يوسف الكلابي أنّ “منفذ الهروب” للإرهابيين نحو سورية فتح تحت رعاية “التحالف الأميركي”، ويكشف “أن عناصر داعش ينسحبون من الموصل منذ أكثر من 48 ساعة ويتوجّهون إلى الرقة حيث تعدّ أكثر أمناً لهم”.

مصرع 21 إرهابياً بينهم متزعمو مجموعات في ريف حماة

ميدانياً، نفّذت وحدات من الجيش بالتعاون مع حامية مطار دير الزور والطيران الحربي ضربات ورمايات مدفعية مركزة على تجمعات وتحصينات إرهابيي داعش في المريعية والحويقة وحويجة قاطع وقرب الساتر الشرقي للمطار والجفرة على الأطراف الشرقية لمدينة دير الزور، وتمّ التعامل مع بؤر وأوكار للإرهابيين التكفيريين برمايات من سلاح الدبابات والمدفعية في حي الحميدية، في حين نفذ سلاح الجو غارة على تجمع لهم شمال غرب تل بروك بالريف المحافظة الغربي، وأسفرت الغارات الجوية والرمايات المدفعية عن تدمير مقر قيادة ومنصة إطلاق قذائف صاروخية وإيقاع أعداد من الإرهابيين قتلى ومصابين.

وفي ريف حماة نفذ الطيران الحربي طلعات جوية على تجمعات وتحصينات التنظيمات الإرهابية في بلدة صوران أدت إلى مقتل 21 إرهابياً بينهم 3 متزعمين وهم الإرهابيون أكرم الحسيان ومرعي الدين رحال وأحمد جميل الصالح.

كما أدت غارات الطيران الحربي على مجموعات إرهابية منضوية تحت مسمى تجمع العزة في صوران ومورك وطيبة الإمام إلى تدمير مقر وآلية مصفحة وسيارة مليئة بالذخيرة ومنصة إطلاق صواريخ تاو والقضاء على عدد من الإرهابيين، ووجهت وحدة أخرى رمايات نارية على تجمعات ونقاط تحصينات لإرهابيي ما يسمى جند الأقصى في قرية بصليا أسفرت عن إيقاع عدد من الإرهابيين التكفيريين قتلى ومصابين.

وفي ريف إدلب دمرت وحدة من الجيش سيارة لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في مدخل سنجار.

وفي درعا وريفها أدت رمايات وحدة من الجيش على تجمعات ونقاط تسلل المجموعات الإرهابية إلى تدمير وكر ومقر قيادة وسيارة ونقطة محصنة فيها رشاش متوسط مع طاقمه إضافة إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين في الطرف الجنوبي الغربي لمخيم النازحين.

وفي وقت لاحق قضت وحدة من الجيش قضت على معظم أفراد مجموعة إرهابية كانت تقوم بسرقة الحبوب من صوامع الحبوب في بلدة اليادودة غرب مدينة درعا.

وفي ريف حمص قضت وحدة من الجيش في عملية نوعية على كامل مجموعة إرهابية تسلل أفرادها إلى محيط بعض النقاط العسكرية في منطقة تسنين، كما وجهت وحدات ثانية رمايات نارية مكثفة على أوكار وتجمعات لإرهابيي النصرة في قرية عين حسين الجنوبي ومنطقة جورة حسيان بالريف الشمالي ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم وتدمير عدد من آلياتهم المزود بعضها برشاشات.

وتزامناً مع إعلان التهدئة الإنسانية في حلب صعدت التنظيمات التكفيرية من اعتداءاتها على الأحياء السكنية حيث ارتقى 3 شهداء بينهم امرأة وأصيب 25 شخصاً بجروح جراء اعتداء “معارضة واشنطن المعتدلة” بالقذائف الصاروخية على حيي الجميلية والميدان في المدينة.

وفي مدينة حمص لحقت أضرار مادية بممتلكات المواطنين جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيون على حي وادي الذهب.

موسكو: أي وقف لإطلاق النار من جانب واحد لا معنى له

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت وقت سابق عن إيقاف القوات الجوية الروسية والسورية قصفها لمناطق المسلحين في حلب بدءاً من الساعة العاشرة من صباح أمس، ودعا وزير الدفاع الروسي الدول ذات التأثير على المجموعات المسلحة في الجزء الشرقي من حلب إلى إقناع قادتها بوقف القتال ومغادرة المدينة، مؤكداً أنه يتوجب على كل المعنيين فعلاً باستقرار الوضع في مدينة حلب القيام بخطوات سياسية حقيقية بدلاً من المماطلة السياسية.

إلى ذلك أكد الفريق سيرغي رودسكوي رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة الروسية أن الإرهابيين في مدينة حلب لا يزالون يتلقون أنظمة صواريخ تاو الأميركية من داعميهم، ولفت إلى أن الإرهابيين لم يتخلوا عن محاولاتهم لاستعادة طرق الإمداد بالأسلحة والذخيرة في شرق حلب إلا أن الغارات الجوية الروسية تواصل بالمقابل صد التشكيلات القادمة باتجاه المدينة.

في غضون ذلك أقر وزير خارجية نظام آل سعود عادل الجبير بوجود مناقشات بين الرياض والدول الأخرى المتآمرة على سورية، والتي دعاها بشركاء السعودية في التحالف، لإرسال المزيد من الأسلحة الأشد فتكاً إلى الإرهابيين المدعومين منها في سورية، وقال: “نحن نناقش هذه المسألة مع شركائنا بمن فيهم الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وهناك خطوات يتم اتخاذها ولكن مجدداً هذا أمر لن نعلن عنه على الهواء”.

موسكو تدعو مجدداً للفصل بين “معارضة واشنطن” والإرهابيين

سياسياً، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية باراغواي في موسكو، أن الطلعات الجوية للطائرات الروسية والسورية في حلب توقفت كبادرة حسن نية ويجب استخدام هذه الهدنة من قبل شركاء روسيا لفك الارتباط بين جبهة النصرة والتنظيمات المتفرعة منها وبين الفصائل التي يتمّ تمويلها ودعمها وتسليحها من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والإقليمية وقد كانوا وعدونا بذلك منذ شباط هذا العام على الأقل لكنهم لم يفعلوا أي شيء تحت ذرائع مختلفة، مبيناً أن مثل هذه المواقف للدول الغربية تعكس رغبتها في إبعاد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي عن الضربات لمحاولة استخدامه ضد الدولة السورية رغم أن جميع تصريحاتها تدور حول عدم وجود مثل تلك الخطط، وتابع: على الفصائل التي لا تعتبر نفسها تابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي الانضمام إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية وفقاً لما تنص عليه الاتفاقات الروسية الأمريكية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

بيسكوف: التهدئة مبادرة حسن نية

إلى ذلك أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن المبادرة الروسية حول تهدئة إنسانية في حلب هي مبادرة حسن نية وتعطي فرصة لأميركا لتنفيذ الاتفاقات السابقة، مبيناً أن روسيا الآن تنتظر جهوداً من قبل الشركاء في تسوية الأزمة في سورية ليساعدوا في العملية الإنسانية وليساهموا في مغادرة العصابات حلب وخاصة القسم الشرقي وأن تبدأ بالفعل عملية فصل ما يعرف بـالمعارضة المعتدلة عن المجموعات الإرهابية.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن في وقت سابق أمس أن وفداً من الخبراء العسكريين الروس وصل إلى جنيف لبدء مشاورات اليوم” الأربعاء” مع الخبراء العسكريين من عدد من الدول حول فصل الإرهابيين عن “المعارضة المعتدلة” في حلب.

ريابكوف: التسوية معلّقة

في الأثناء أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو ترى خلافاً كبيراً بين تصريحات الولايات المتحدة حول التزامها في السعي لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وبين عملها الحقيقي في هذا الاتجاه، وقال: “إن موسكو لم تر منذ فترة طويلة ما هي عليه اليوم تلك الهوة الشاسعة والمأساوية بين تعهدات الولايات المتحدة بالالتزام بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية وبين حقيقة ما تفعله في هذا الاتجاه وكيف تتصرف في علاقاتها مع عملائها في سورية، معتبراً أن عملية التسوية السياسية في سورية هي الآن في وضع معلّق، ولكن آفاق تعزيزها لاتزال قائمة.

كما أشار ريابكوف إلى أن روسيا تظهر للعالم بصورة عملية التزامها بحل الأزمة الإنسانية في حلب، وقال: إننا ليس بالكلام فقط وإنما بالأفعال أيضاً نبين اهتمامنا والتزامنا بإيجاد حل سياسي وبالتخفيف من الوضع الإنساني في منطقة حلب.

باتروشيف: أمريكا تواصل سياسة الكيل بمكيالين

إلى ذلك أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن الولايات المتحدة عمدت إلى إطالة المباحثات مع روسيا حول الأزمة في سورية لتمنح الفرصة لـ “المسلحين” كي يتمكّنوا من إعادة تنظيم صفوفهم، مشيراً إلى أن المزيد من المجموعات المسلحة اندمجت خلال الفترة الأخيرة مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، وقال: إن روسيا تأمل بأن تسود وجهات النظر البناءة لدى الولايات المتحدة حول الأزمة في سورية، لافتاً إلى أن موسكو مستعدة للنظر في اتخاذ تدابير إضافية حول الوضع في حلب..

وكان مصدر في مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا أعلن أن ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وبعض دول المنطقة سيشاركون في لقاءات الخبراء حول الفصل بين الإرهابيين وما يسمى “المعارضة المعتدلة” في سورية، وقال المصدر إنه بحسب المعلومات التي لدينا فإن الدول الخمس التي شاركت في لقاء لوزان ستشارك في لقاءات الخبراء في جنيف للفصل بين الإرهابيين والمعارضة، لافتاً إلى أن المبعوث الأممي لن يشارك في هذه المشاورات.

تشيكيا: مستقبل سورية يحدده شعبها

وفي براغ أكد نائب وزير الخارجية التشيكي ميلان تلابا أن مستقبل سورية يحدده السوريون فقط وليس أي طرف آخر عبر انتخابات ديمقراطية، مشيراً إلى أن مهمة المجتمع الدولي تكمن في خلق الظروف اللازمة لذلك، وأشار إلى عدم وجود أي حل عسكري للأزمة في سورية، لافتاً إلى ضرورة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي والمجموعات الإرهابية الأخرى.

البعث-سانا-وكالات